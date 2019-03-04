حسابات معقدة في رأس لاسارتي قبل مواجهة بتروجت.. أزمة في المرمى ومشكلة محببة

يواجه الأوروجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي حسابات معقدة، حيث يواجه أزمات في 3 خطوط قبل اختيار تشكيل الفريق الذي سيواجه بتروجت في الجولة 26 من الدوري.

البداية من حراسة المرمى، شريف إكرامي يغيب بسبب الإصابة، محمد الشناوي عاد من الإصابة مؤخرا، وعلي لطفي بعيد عن المباريات منذ فترة طويلة.

لذا، تنحصر حسابات لاسارتي بين المجازفة بالشناوي، والدفع بعلي لطفي.

وفي الوقت نفسه، اختار خط الدفاع نفسه، ياسر إبراهيم سيعوض الموقوف سعد سمير، بجوار أيمن أشرف، وبين ظهيرين هما محمد هاني وعلي معلول.

تعود المشاكل لرأس لاسارتي في وسط الملعب، غياب عمرو السولية يعني مشاركة هشام محمد أساسيا ولكن من يلعب بجواره، كريم وليد أم حمدي فتحي؟

خلف المهاجم، رمضان صبحي وناصر ماهر وحسين الشحات موجودين دون مشاكل، قبل أن يواجه لاسارتي ما تبدو وأنها مشكلة محببة في مركز رأس الحربة.

مروان محسن الذي تألق أمام الجونة، أم العائد من الإصابة وليد أزارو، أم جونيور أجايي الذي خرج من المران الأخير مصابا ولكن اسمه ظهر في القائمة؟ مشكلة محببة للاسارتي الذي يحصل لأول مرة على زيادة عددية في مركز رأس الحربة منذ تعيينه مدربا للأهلي.

الأهلي في المركز الثالث في المسابقة بـ48 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، ولعب الأهلي 3 مباريات أقل، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك.

أما بتروجت ففي المركز الـ13 بـ25 نقطة.

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