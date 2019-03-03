الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس

الأحد، 03 مارس 2019 - 02:11

كتب : FilGoal

حسام البدري - الأهلي

هل بالفعل دخل الزمالك في مفاوضات مع حسام البدري مدرب الأهلي السابق ورئيس جهاز الكرة الحالي لـ بيراميدز، تمهيدا لتدريب الفريق بدلا من كريستيان جروس؟ سؤال يُجيب عنه أمير مرتضى منصور.

وقال المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك: "لا. لم يحدث ذلك على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع قناة المحور "لم يحدث أي نوع من التواصل مع أي مدرب من الأساس، سواء مصري أو أجنبي".

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وواصل "فكرة الحديث مع أي مدرب آخر لم تُطرح من الأساس. كل ما يُقال ليس له أي أساس من الصحة".

ويرى أمير مرتضى: "فريق الكرة في الزمالك مختلف هذا الموسم من الجانب الإعلامي. الأمور مُغلقة تماما ولذلك نسمع مثل تلك الأخبار غير الصحيحة لأنهم لا يقدرون على الوصول لأي خبر صحيح من داخل النادي".

وخرجت بعض التقارير الصحفية والتليفزيونية خلال الساعات القليلة المقبلة لتزعم بدخول الزمالك في محادثات مع البدري لتدريب الفريق تمهيدا لفكرة إقالة كريستيان جروس من منصبه عقب لقاء بترو أتلتيكو، وهو الأمر الذي نفاه أمير مرتضى تماما.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو يوم الأحد في السادسة مساءً في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك للعودة بنتيجة إيجابية من أنجولا للحفاظ على حظوظه في الوصول للدور المقبل من الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته الرابعة برصيد نقطتين بينما بترو أتليتكو في المركز الثاني بـ 4 نقاط بالتساوي مع نصر حسين داي، ويتصدر جور ماهيا المجموعة بـ نقاط.

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