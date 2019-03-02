بالفيديو - النسور تفتك بالذئاب.. لاتسيو سيد العاصمة بثلاثية في روما

السبت، 02 مارس 2019 - 23:25

كتب : FilGoal

كايسيدو

ثأر لاتسيو من غريمه اللدود روما بالفوز عليه يوم السبت بنتيجة 3-صفر في الجولة 26 من الدوري الإيطالي ليرتقي للمركز السادس في ترتيب البطولة.

وانتزع فريق النسور الفوز في ملعب أوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية منتقما من فريق الذئاب الذي فاز بنتيجة 3-1 في مباراة الدور الأول بينهما.

واشتعل الصراع في الدوري الإيطالي على المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا بعدما صار الفارق بين لاتسيو السادس وروما الخامس 3 نقاط، والفارق 3 نقاط أيضا بين الأخير وإنتر ميلان الرابع. وللاتسيو لقاء مؤجل أمام أودينيزي إذا فاز به سيتساوى مع روما.

أخبار متعلقة

مورينيو: ما فعله راموس يعكس أفضلية برشلونة كرة سلة - الزمالك يهزم الأهلي 90-67 ويشعل المنافسة على قمة الدوري هل يتهكم؟ مورينيو: كالديرون سيكون الرئيس القادم لـ ريال مدريد

وسجل فيليبي كايسيدو الإكوادوري الهدف الأول للنسور في الدقيقة 12 بعد مراوغته للحارس روبن أولسن وضاعف شيرو إيموبيلي الإيطالي النتيجة في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وقبل النهاية بلحظات سجل دانيلو كاتالدي الهدف الثالث مطلقا رصاصة الرحمة في الدقيقة 89.

ونال أليكساندر كولاروف لاعب روما، ومدافع لاتسيو السابق، البطاقة الحمراء في الدقيقة 94 بعد تدخل قوي على إيموبيلي.

ويحل لاتسيو ضيفا على فيورنتينا في 10 مارس وبعد 24 ساعة يستضيف روما فريق إمبولي.

لاتسيو روما الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كارباخال: بيل لاعب مهم بالنسبة لنا.. نحتاجه لتحقيق الألقاب 17 دقيقة | أوروبا
مفاجأة: زيدان حضر الكلاسيكو.. ولكن ليس لدعم فريقه السابق 24 دقيقة | أوروبا
مورينيو: هذا اللاعب في برشلونة مهضوم حقه.. إنه من أفضل لاعبي مركزه 42 دقيقة |
مورينيو: أثق في لاعبي ريال مدريد.. سيتخطون أياكس بنسبة 99% 53 دقيقة |
راكيتيتش: دائما ما نلعب بأريحية في برنابيو.. ونعم ريال مدريد خارج سباق اللقب ساعة | أوروبا
راموس: مبروك لبرشلونة.. اقترب من اللقب ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 2 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 3 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 4 هيثم فاروق يشرح: لهذه الأسباب تمنيت هزيمة الزمالك أمام بترو أتليتكو

قد ينال إعجابك