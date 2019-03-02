بالفيديو - النسور تفتك بالذئاب.. لاتسيو سيد العاصمة بثلاثية في روما

ثأر لاتسيو من غريمه اللدود روما بالفوز عليه يوم السبت بنتيجة 3-صفر في الجولة 26 من الدوري الإيطالي ليرتقي للمركز السادس في ترتيب البطولة.

وانتزع فريق النسور الفوز في ملعب أوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية منتقما من فريق الذئاب الذي فاز بنتيجة 3-1 في مباراة الدور الأول بينهما.

واشتعل الصراع في الدوري الإيطالي على المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا بعدما صار الفارق بين لاتسيو السادس وروما الخامس 3 نقاط، والفارق 3 نقاط أيضا بين الأخير وإنتر ميلان الرابع. وللاتسيو لقاء مؤجل أمام أودينيزي إذا فاز به سيتساوى مع روما.

وسجل فيليبي كايسيدو الإكوادوري الهدف الأول للنسور في الدقيقة 12 بعد مراوغته للحارس روبن أولسن وضاعف شيرو إيموبيلي الإيطالي النتيجة في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وقبل النهاية بلحظات سجل دانيلو كاتالدي الهدف الثالث مطلقا رصاصة الرحمة في الدقيقة 89.

ونال أليكساندر كولاروف لاعب روما، ومدافع لاتسيو السابق، البطاقة الحمراء في الدقيقة 94 بعد تدخل قوي على إيموبيلي.

ويحل لاتسيو ضيفا على فيورنتينا في 10 مارس وبعد 24 ساعة يستضيف روما فريق إمبولي.