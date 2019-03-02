هل يتهكم؟ مورينيو: كالديرون سيكون الرئيس القادم لـ ريال مدريد

السبت، 02 مارس 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

رسم: شروق.. ريال مدريد

رَد جوزيه مورينيو على ادعاء رامون كالديرون الرئيس السابق لـ ريال مدريد، والذي قال فيه الأخير أن البرتغالي سيعود لتدريب الميرنجي في الموسم المقبل.

مورينيو يحل ضيفا على محطة "بي إن سبورتس" لتحليل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

كالديرون الذي تولى رئاسة ريال مدريد ما بين 2006 و2009، صرّح قبل أيام أن مورينيو سيعود لتدريب النادي الملكي، والاستثنائي سُئل عن هذا الادعاء خلال حلوله ضيفا على بي إن سبورتس.

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مورينيو أجاب: "إن قال رئيس النادي السابق أنني الشخص المناسب لتدريب ريال مدريد، فأعتبر ذلك مدحا كبيرا".

وأضاف مبتسما: "أنا متأكد أن كالديرون سيكون الرئيس القادم لـ ريال مدريد، يعرف الكثير عن النادي، إنه أكثر إلماما بكواليس ريال مدريد عني".

مورينيو أشرف على تدريب ريال مدريد ما بين 2010 و2013، فترة حقق خلالها الدوري والكأس وكأس السوبر، وفشل في الظفر بدوري أبطال أوروبا.

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