كارباخال: بيل لاعب مهم بالنسبة لنا.. نحتاجه لتحقيق الألقاب

الأحد، 03 مارس 2019 - 00:55

كتب : FilGoal

جاريث بيل - برشلونة - ريال مدريد

تحدث داني كارباخال الظهير الأيمن لـ ريال مدريد عن زميله في الفريق جاريث بيل وذلك بعد صافرات الاستهجان ضده خلال الكلاسيكو.

برشلونة انتصر مرة أخرى على ريال مدريد. هذه المرة في الدوري وبهدف مقابل لا شيء عن طريق راكيتيتش في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

بيل شارك كأساسي قبل أن يغادر أرضية الملعب وسط صافرات استهجان في الدقيقة 60.

أخبار متعلقة

مفاجأة: زيدان حضر الكلاسيكو.. ولكن ليس لدعم فريقه السابق مورينيو: هذا اللاعب في برشلونة مهضوم حقه.. إنه من أفضل لاعبي مركزه مورينيو: أثق في لاعبي ريال مدريد.. سيتخطون أياكس بنسبة 99% بالفيديو - عصر برشلونة.. ريال مدريد يخسر الكلاسيكو مجددا ويودع سباق الدوري

وقال كارباخال: "أنا لا أعرف وضع بيل مع الجماهير ولكنه بالنسبة لي يعد لاعبا مهما للغاية لنا".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة AS الإسبانية "بيل مهم بالنسبة لنا ونحتاجه لكي نحقق الألقاب. هو يساعدنا كثيرا وهو المفتاح لاستمرار المنافسة على الدوري ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وواصل "لن نستسلم في سباق الدوري. وكرة القدم لم تكن عادلة معنا".

وأوضح "افتقرنا للحظ ولم ننجح في التسجيل ولا نستحق الخسارة مرتين أمام برشلونة".

واستمر "برشلونة استغلوا الفرص بينما نحن أهدرناها".

وعن دوري أبطال أوروبا، قال كارباخال: "لا وقت للندم الآن. علينا التركيز على مباراة الثلاثاء أمام أياكس".

برشلونة رفع رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 12 نقطة كاملة عن ريال مدريد صاحب الـ48 نقطة في المركز الثالث، و10 نقاط –مؤقتا- عن الوصيف أتليتكو مدريد.

اقرأ أيضا:

هل يتهكم؟ مورينيو: كالديرون سيكون الرئيس القادم لـ ريال مدريد

بالفيديو - ضربات الرأس تنهي صمود الإسماعيلي.. بطل الجزائر يهزم الدراويش

أمل الإسماعيلي موجود.. لكن في حاجة لمساعدة القسنطيني

مؤتمر جروس: الفوز على بترو أتليتكو فرصتنا الأخيرة.. سنلعب بذكاء في ظل الغيابات والظروف الصعبة

بالفيديو - النسور تفتك بالذئاب.. لاتسيو سيد العاصمة بثلاثية في روما

في أوروبا ريال مدريد برشلونة بيل

نرشح لكم

أخر الأخبار

كارباخال: بيل لاعب مهم بالنسبة لنا.. نحتاجه لتحقيق الألقاب 17 دقيقة | أوروبا
مفاجأة: زيدان حضر الكلاسيكو.. ولكن ليس لدعم فريقه السابق 23 دقيقة | أوروبا
مورينيو: هذا اللاعب في برشلونة مهضوم حقه.. إنه من أفضل لاعبي مركزه 41 دقيقة |
مورينيو: أثق في لاعبي ريال مدريد.. سيتخطون أياكس بنسبة 99% 52 دقيقة |
راكيتيتش: دائما ما نلعب بأريحية في برنابيو.. ونعم ريال مدريد خارج سباق اللقب ساعة | أوروبا
راموس: مبروك لبرشلونة.. اقترب من اللقب ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 2 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 3 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 4 هيثم فاروق يشرح: لهذه الأسباب تمنيت هزيمة الزمالك أمام بترو أتليتكو

قد ينال إعجابك