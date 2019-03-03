كارباخال: بيل لاعب مهم بالنسبة لنا.. نحتاجه لتحقيق الألقاب

تحدث داني كارباخال الظهير الأيمن لـ ريال مدريد عن زميله في الفريق جاريث بيل وذلك بعد صافرات الاستهجان ضده خلال الكلاسيكو.

برشلونة انتصر مرة أخرى على ريال مدريد. هذه المرة في الدوري وبهدف مقابل لا شيء عن طريق راكيتيتش في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

بيل شارك كأساسي قبل أن يغادر أرضية الملعب وسط صافرات استهجان في الدقيقة 60.

وقال كارباخال: "أنا لا أعرف وضع بيل مع الجماهير ولكنه بالنسبة لي يعد لاعبا مهما للغاية لنا".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة AS الإسبانية "بيل مهم بالنسبة لنا ونحتاجه لكي نحقق الألقاب. هو يساعدنا كثيرا وهو المفتاح لاستمرار المنافسة على الدوري ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وواصل "لن نستسلم في سباق الدوري. وكرة القدم لم تكن عادلة معنا".

وأوضح "افتقرنا للحظ ولم ننجح في التسجيل ولا نستحق الخسارة مرتين أمام برشلونة".

واستمر "برشلونة استغلوا الفرص بينما نحن أهدرناها".

وعن دوري أبطال أوروبا، قال كارباخال: "لا وقت للندم الآن. علينا التركيز على مباراة الثلاثاء أمام أياكس".

برشلونة رفع رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 12 نقطة كاملة عن ريال مدريد صاحب الـ48 نقطة في المركز الثالث، و10 نقاط –مؤقتا- عن الوصيف أتليتكو مدريد.

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