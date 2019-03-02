بالفيديو - عصر برشلونة.. ريال مدريد يخسر الكلاسيكو مجددا ويودع سباق الدوري

أطاح برشلونة بغريمه ريال مدريد من المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وتفوق عليه بهدف دون رد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 26 من المسابقة.

برشلونة رفع رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 12 نقطة كاملة عن ريال مدريد صاحب الـ48 نقطة في المركز الثالث، و10 نقاط –مؤقتا- عن الوصيف أتليتكو مدريد.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة الكرواتي إيفان راكيتيتش في شوط المباراة الأول.

برشلونة هو أول فريق في التاريخ يهزم ريال مدريد مرتين في ملعبه سانتياجو برنابيو في ظرف 72 ساعة.

الفريق الكتالوني حقق رقما يستحق الاحتفال، بتخطي ريال مدريد في المواجهات المباشرة لأول مرة منذ 1931، إذ فاز برشلونة بالكلاسيكو للمرة رقم 96 في مقابل 95 انتصارا لـ ريال مدريد

المباراة شهدت رقما قياسيا تاريخيا جديدا في تاريخ المواجهات بين الفريقي، إذ خاض سيرخيو راموس مباراة الكلاسيكو رقم 42 في مسيرته، ليعادل ثنائي ريال مدريد السابق: باكو خينتو، ومانولو سانشيس صاحبي الرقم القياسي.

بينما يأتي من خلفهم ليونيل ميسي الذي خاض بدوره 41 مباراة كلاسيكو في مسيرته.

القائد الأرجنتيني لعب مباراته رقم 442 إجمالا في الدوري الإسباني، ليعادل أندريس إنييستا ثاني أكثر اللاعبين ظهورا بقميص برشلونة في المسابقة، خلف شابي هيرنانديز صاحب الـ505 مباراة.

أما تحكيميًا، فـ أونديانو ماينكو أدار الكلاسيكو الأخير له في مسيرته، إذ يعتزل بنهاية الموسم.

الحكم الأكثر إدارة للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني، أدار الكلاسيكو رقم 8 له في الدوري أكثر من أي حكم آخر، والعاشر له في مختلف المسابقات.







































المباراة بدأت سريعا عندما اضطر الحكم ماينكو إلى إشهار أول بطاقة صفراء بعد دقيقة و29 ثانية في وجه سيرخيو بوسكيتس الذي عرقل توني كروس على حدود منطقة جزاء برشلونة.

جاريث بيل انبرى لتنفيذ المخالفة المبكرة في الدقيقة الثالثة، إلا أن الويلزي سددها أعلى المرمى.

هجمات ريال مدريد تواصلت عندما سدد رافاييل فاران من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13، كرة ارتدت من جسد كليمنت لونجليه، وتابعها كروس بين قفازي مارك أندري تير شتيجن.

التهديد الأول لـ برشلونة جاء في الدقيقة 19 بانطلاق من ميسي وتسديدة مرت من تيبو كورتوا وعرفت طريقها خارج الملعب بأعجوبة.

الرد المدريدي جاء في الدقيقة 23 من لعبة جماعية بين فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش الذي سدد أمام تألق من جيرارد بيكيه الذي أبعد الكرة.

لحظة المباراة

المناوشات انتهت وجاء وقت التنفيذ، إيفان راكيتيتش تلقى تمريرة من سيرجي روبيرتو في الدقيقة 26، والكرواتي تحرك في ظهر راموس مسجلا الهدف الأول بإنهاء أنيق للهجمة.

الهدف هو الثاني لـ راكيتيتش في مسيرته بالكلاسيكو، والرابع إجمالا أمام ريال مدريد.

فيما صنع روبيرتو هدفه السادس أمام ريال مدريد.

الشاب سيرخيو ريجيلون حاول مباغتة تير شتيجن بتسديدة قوية في الدقيقة 32، مرت مباشرة بجوار القائم.

ميسي عاد للظهور بحلول الدقيقة 37 عندما قام بتنفيذ ركلة حرة مباشرة، لكنها مرت أعلى العارضة.

برشلونة شن خطورة جديدة في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من لويس سواريز على حدود منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ببراعة، قبل أن يُقدم على تصدٍ جديد أمام تابعة ميسي.

آخر هجمات الشوط الأول كانت رأسية مودريتش الذي تلقى عرضية رأسية من كارباخال، والكرة مرت أعلى العارضة.

مع نهاية الشوط، دخل القائدان: ميسي وراموس في نقاش حاد بعد كرة مشتركة.

في الشوط الثاني واصل البرازيلي فينيسيوس تشكيل الخطورة من الجهة اليسرى، وبدأ بتسديدة مخادعة في الدقيقة 56 تصدى لها تير شتيجن برعونة مستخدما رسخ اليد اليمنى.

أما داني كارباخال الذي عانى كثيرا في إيقاف عثمان ديمبيلي، فكادت ليلته أن تزداد سوءا عندما مرت كرته مباشرة بجوار مرمى فريقه إلى الركنية في الدقيقة 58.

أخطر هجمات ريال مدريد في الربع الأول من الشوط الثاني تحققت في الدقيقة 59 عندما مر فينيسيوس برشاقة في عمق دفاع برشلونة وأطلق تسديدة صاروخية ارتدت من جسد لونجليه.

فرصة قتل المباراة سنحت لـ عثمان ديمبيلي الذي تلقى تمريرة حريرية من ميسي في الدقيقة 70، وتسديدته مرت مباشرة بجوار قائم ريال مدريد.

الدقيقة 76 شهدت حدثا غير اعتيادي: دخول فرانسيسكو ألاركون إيسكو.

صانع الألعاب الإسباني عاد للمشاركة في صفوف ريال مدريد وحل بدلا من كاسيميرو في تغيير هجومي من المدرب سانتياجو سولاري.

تغييرات ريال مدريد لم تساهم في تغيير النتيجة رغم المحاولات الخجولة في الدقائق التالية، ليخسر الفريق العاصمي أمام برشلونة للمرة الثانية في ظرف أيام.

برشلونة حقق الفوز في ملعب ريال مدريد ببطولة الدوري للموسم الرابع على التوالي، وهو رقم لم يتحقق من أي فريق آخر في تاريخ المسابقة أمام ريال مدريد.

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