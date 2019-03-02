راكيتيتش: دائما ما نلعب بأريحية في برنابيو.. ونعم ريال مدريد خارج سباق اللقب

السبت، 02 مارس 2019 - 23:55

كتب : FilGoal

راكيتيتش - برشلونة - ريال مدريد - ميسي

تحدث إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة عقب الانتصار على ريال مدريد، مشيرا إلى "اقتربنا الآن من حصد لقب الدوري".

برشلونة انتصر مرة أخرى على ريال مدريد. هذه المرة في الدوري وبهدف مقابل لا شيء عن طريق راكيتيتش في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

صاحب هدف انتصار برشلونة، تحدث عقب المباراة قائلا: "عندما نأتي إلى هنا في برنابيو دائما ما نلعب بأريحية كبيرة".

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وأضاف في تصريحاته مع beIN عقب اللقاء "استحقينا الفوز. سعيد للغاية بالعمل الكبير الذي قدمناه اليوم وكذلك قدمناه في كلاسيكو الكأس يوم الأربعاء الماضي".

وأكمل حديثه قائلا: "قمنا بتحليل المواجهة الأخيرة بيننا وشكلنا خطورة في المباراة ولعبنا بشكل جيد جدا ونجحنا في الانتصار".

وأجاب راكيتيتش على سؤال (هل ريال مدريد أصبح خارج سباق الدوري الإسباني الآن؟) قائلا: "نعم".

وأردف "مع كل احترامي لـ ريال مدريد ولكل الفرق الأخرى، ولكننا تقدمنا الآن خطوة مهمة للغاية لحصد اللقب".

وأتم "المشوار طويل ويجب أن نستمتع الآن بالانتصار هنا في مدريد وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

برشلونة رفع رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 12 نقطة كاملة عن ريال مدريد صاحب الـ48 نقطة في المركز الثالث، و10 نقاط –مؤقتا- عن الوصيف أتليتكو مدريد.

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