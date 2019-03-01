عمر خربين لـ السومة: لا ينتقدك إلا الجاهل

الجمعة، 01 مارس 2019 - 22:22

كتب : FilGoal

عمر خربين - عمر السومة

حرص عمر خربين نجم منتخب سوريا ولاعب بيراميدز على توجيه رسالة خاصة لـ عمر السومة نجم أهلي جدة والمنتخب.

عمر خربين

النادي : بيراميدز

عمر السومة

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وغرد خربين على حسابه الرسمي على (تويتر) بصورة لـ السومة، وكتب: "لا ينتقدك إلا الجاهل. ولا ينتقص منك إلا الناقص".

وأضاف "الكبير دائما يبقى كبيرا".

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وواصل "دائما كل ما أحتاجك الأهلي، وجدك. لأنك باختصار: الأسطورة عمر السومة".

وسجل عمر السومة هدفا أسطوريا بـ مقصيه مبهرة كتبت تعادل أهلي جدة أمام الاتحاد في الدربي السعودي.

وتعادل أهلي جدة مع الاتحاد بهدف لكل فريق في دربي الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

رومارينيو افتتح التسجيل أولا لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 70 من رأسية من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

لكن السومة الذي جلس على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة 61، رفض خروج فريقا مهزوما ليسجل هدفا ولا أروع.

استقبال على الصدر ولا أروع ثم مقصيه أسطورية كتبت التعادل لأهلي جدة.

والهدف هو رقم 15 للسومة (29 عاما) في الموسم الحالي للدوري ليتساوى مع لياندري تاوامبا لاعب التعاون في وصافة ترتيب الهدافين ويسبقه بيفاتيمبي جوميس نجم الهلال الذي سجل 17 هدفا.

وهو رقم 99 إجمالا للسومة في الدوري السعودي الذي انضم له في موسم 2014-2015 بالانتقال من القادسية الكويتي إلى الأهلي.

ووصل أهلي جدة للنقطة 37 في المركز الخامس، بينما وصل اتحاد جدة للنقطة 16 في المركز الـ 14 من أصل 16 فريقا في الدوري.

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