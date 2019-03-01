عمر خربين لـ السومة: لا ينتقدك إلا الجاهل

حرص عمر خربين نجم منتخب سوريا ولاعب بيراميدز على توجيه رسالة خاصة لـ عمر السومة نجم أهلي جدة والمنتخب.

وغرد خربين على حسابه الرسمي على (تويتر) بصورة لـ السومة، وكتب: "لا ينتقدك إلا الجاهل. ولا ينتقص منك إلا الناقص".

وأضاف "الكبير دائما يبقى كبيرا".

وواصل "دائما كل ما أحتاجك الأهلي، وجدك. لأنك باختصار: الأسطورة عمر السومة".

لا ينتقدك الا جاهل .. ولا ينتقص منك الا ناقص .. الكبير دائماً يبقى كبير .. دائما كل ما أحتاجك #الاهلي وجدك لأنك باختصار : الاسطوره #عمر_السومة@omaralsomah ❤️💪🏻 pic.twitter.com/q31tg6qgjn — عمر خربين (@khrbinomar77) March 1, 2019

وسجل عمر السومة هدفا أسطوريا بـ مقصيه مبهرة كتبت تعادل أهلي جدة أمام الاتحاد في الدربي السعودي.

وتعادل أهلي جدة مع الاتحاد بهدف لكل فريق في دربي الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

رومارينيو افتتح التسجيل أولا لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 70 من رأسية من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

لكن السومة الذي جلس على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة 61، رفض خروج فريقا مهزوما ليسجل هدفا ولا أروع.

استقبال على الصدر ولا أروع ثم مقصيه أسطورية كتبت التعادل لأهلي جدة.

والهدف هو رقم 15 للسومة (29 عاما) في الموسم الحالي للدوري ليتساوى مع لياندري تاوامبا لاعب التعاون في وصافة ترتيب الهدافين ويسبقه بيفاتيمبي جوميس نجم الهلال الذي سجل 17 هدفا.

وهو رقم 99 إجمالا للسومة في الدوري السعودي الذي انضم له في موسم 2014-2015 بالانتقال من القادسية الكويتي إلى الأهلي.

ووصل أهلي جدة للنقطة 37 في المركز الخامس، بينما وصل اتحاد جدة للنقطة 16 في المركز الـ 14 من أصل 16 فريقا في الدوري.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - يا إلهي! السومة يسجل هدفا عالميا في دربي جدة.. والفيديو ينصفه

خبر في الجول – اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك لرفع الإيقاف عن كهربا

بالفيديو – نبيل دونجا يكشف عن مثله الأعلى وحلمه.. ويجيب عن "هل شعر بالإحباط لبيع الأسيوطي؟"

كرة يد - الزمالك يحافظ على صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: إصابة إكرامي في توقيت صعب.. وموقف الشناوي لم يُحسم