بالفيديو - يا إلهي! السومة يسجل هدفا عالميا في دربي جدة.. والفيديو ينصفه

الجمعة، 01 مارس 2019 - 21:20

كتب : نادر عيد

السومة

يا إلهي! هذا لا يحدث كل يوم.. عمر السومة استلم الكرة، ليست لمسة يد، ثم سددها بركلة خلفية مزدوجة لم يقدر على التصدي لها فواز القرني حارس الاتحاد ليتعادل الأهلي في دربي جدة بهدف لمثله.

في الدقيقة 78 كان السومة على موعد مع التاريخ.. سجل هدفا عالميا في دربي ملتهب. (طالع دقائقه الأخيرة من هنا)

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وشارك السومة كبديل لمهند عسيري في الدقيقة 61 ولم يخيب ظن مدربه خورخي فوساتي الذي دفع به للنيل من شباك الاتحاد.

وعاد الحكم السلوفيني دامير سكومينا للفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد اشتباه في لمسة يد لكنه احتسبه.

والهدف هو رقم 15 للسومة (29 عاما) في الموسم الحالي للدوري ليتساوى مع لياندري تاوامبا لاعب التعاون في وصافة ترتيب الهدافين ويسبقه بيفاتيمبي جوميس نجم الهلال الذي سجل 17 هدفا.

وهو رقم 99 إجمالا للسومة في الدوري السعودي الذي انضم له في موسم 2014-2015 بالانتقال من القادسية الكويتي إلى الأهلي.

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