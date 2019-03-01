الحملة الثانية على العاصمة.. برشلونة يعلن قائمة مباراة ريال مدريد بتعديل بسيط

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، القائمة التي ستسافر إلى العاصمة لمواجهة ريال مدريد.

برشلونة يحل ضيفا على ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بـ ريال مدريد للمرة الثانية في ظرف أيام، في الجولة 26 من الدوري الإسباني هذه المرة.

القائمة شهدت استدعاء 19 لاعبا، مع استبعاد الحارس الثالث إنياكي بينيا الذي تواجد في قائمة مباراة الكأس، واستدعاء الكولومبي بدلا عنه.

فيما تواصل استبعاد الغاني كيفن برنس بواتنج، والبلجيكي المصاب توماس فيرمايلين.

ويقود القائمة ثنائي الخطر: ليونيل ميسي ولويس سواريز، مع حضور لكل الأسماء الأساسية.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الثالث بـ48 نقطة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – يسبر سيليسن

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – كليمنت لونجليه - خيسون موريّو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – كارلس ألينيا – أرتورو فيدال – فيليبي كوتينيو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – عثمان ديمبيلي - مالكوم

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