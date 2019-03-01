في الكلاسيكو – فالفيردي يجيب عن "هل يتسبب في إقالة سولاري كما فعل مع لوبيتيجي؟"

بروح معنوية عالية، ظهر إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهته أمام ريال مدريد في الجولة 26 من الدوري الإسباني مساء السبت.

برشلونة أطاح بـ ريال مدريد من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز عليه 3-0 في إياب الدور نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي، وسيسعى لتكرار هذا الانتصار في ملعب سانتياجو برنابيو مرة جديدة.

يقول فالفيردي عن مباراة السبت: "إنها منافسة مختلفة عن مباراة الأربعاء، ذكرت سابقا أن مواجهة نفس الفريق مرتين متتاليتين يكون صعبا معها تكرار نفس النتيجة. سنحاول الفوز لأن مسابقة الدوري تتطلب الكثير مننا. ستكون ضربة قوية إن خسرنا لأن الفارق سيتقلص مع ريال مدريد الذي يعد منافسا مباشرا، الأمر معقد للغاية، رأينا مدى صعوبة مواجهته في المباراة الماضية".

ورغم فوز برشلونة الكاسح قبل يومين، لا يعتقد المدرب الباسكي أن فريقه سيكون مرشحا للفوز بمباراة الدوري: "عندما يفوز فريق، فصحيح أنه يكتسب المزيد من الثقة، ولكن في نفس الوقت، الفريق الخاسر يرغب دائما في مواجهة أخرى قريبة حتى يرد الهزيمة. ولذا كلا الفريقان في نفس الحالة، سيرغبون في إزالة الرائحة السيئة من أفواههم، ستكون مباراة صعبة، وكل شيء يمكن أن يحدث. فوزنا بالمباراة الأولى لا يضمن لنا الفوز بالثانية".

مضيفا: "في المباراة السابقة مررنا ببعض اللحظات التي لم نلعب فيها بشكل جيد، لقد شكّلوا علينا الكثير من الخطورة، افتقدنا لبعض الأمور، الآن نحتاج إلى التحسن".

فالفيردي أجّل تماما الحديث عن إمكانية الفوز بالثلاثية: "نيتنا الفوز بكل المباريات المقبلة، في المواجهة السابقة استطعنا الوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، ولكننا لم نفز بعد بأي ألقاب. نحن في المباراة النهائي للكأس، كما نتصدّر الدوري، ورغم ذلك يتبقى أمامنا طريق طويل. يمكنك التفكير في الفوز بالثنائية عندما تكون قد حققت لقبا بالفعل، وأن تفكَر في الفوز بالثلاثية عندما تكون قد ظفرت بلقبين. في الوقت الحالي نحن لم نحقق أي لقب".

في مواجهة الكأس، ظل حارس المرمى يسبر سيليسن على مقاعد البدلاء لصالح مارك أندري تير شتيجن، على الرغم من أن الهولندي هو حارس بطولة الكأس، فهل يلعب مباراة الدوري كتعويض؟

فالفيردي يجيب: "تير شتيجن لعب المباراة الماضية لأن سيليسن لم يكن جاهزا بنسبة 100%. نحن لا نكافئ أحد بإشراكه. غدا سيلعب الحارس الأكثر ملائمة للمباراة".

برشلونة يلعب أفضل في سانتياجو برنابيو، مقولة لا يلتفت إليها فالفيردي: "هذا كلام متداول، ولكني لا أهتم به، صحيح فزنا في سانتياجو برنابيو الموسم الماضي أيضا، ولكننا خسرنا مباراة كأس السوبر يوم أن لعب ريال مدريد دون كريستيانو رونالدو".

ويواصل فالفيردي حديثه: "يوم الأربعاء لعبنا بصلابة وبشكل جماعي عندما واجهنا مشاكل أثناء المباراة، ولكن النواحي الأخرى تحتاج إلى تطوير".

فوز برشلونة سيكون ثمينا لأنه سيطيح بـ ريال مدريد عمليا من المنافسة على لقب الدوري: "نحن لا نفكر في ذلك، صحيح أن ريال مدريد ينافسنا وهزيمته ستكون شيئا قيّما، ولكن أيضا ما يهمنا في المقام الأول هو أن نفوز، كما أن أتليتكو مدريد خلفنا بـ7 نقاط".

وعن عدم الدفع بـ أرتورو فيدال في المباريات المصيرية: "فيدال يساعدنا وهو لاعب مهم، يمكنه اللعب في أي وقت، وإن لم يبدأ المباراة، فيمكنه أن يساهم كبديل. المشكلة أنني أمتلك 20 لاعبا".

في مباراة الدور الأول خسر ريال مدريد 1-5، مما كلّف جولين لوبيتيجي وظيفته، فهل يتكرر الأمر مع سانتياجو سولاري؟

يجيب فالفيردي: "لم يعجبني إقالة لوبيتيجي، لا أحب أن يقال المدربين، ولا أريد أن يقال أي أحد بسببي. كل ما أريده هو الفوز على ريال مدريد، وأتمنى الأفضل لـ لوبيتيجي".

برشلونة تعرّف على منافسه في كأس ملك إسبانيا بالليلة الماضية، والذي سيكون فالنسيا بعد إقصاء ريال بيتيس: "لم يكن عندي أي تفضيلات لمنافس على حساب الآخر، فنحن لم نفز على أيٍ منهما هذا الموسم بأي حال، لكن مواجهة بيتيس على ملعبه ربما كانت ستشكّل صعوبات علينا".

واختتم مشيدا بالبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد: "فينيسيوس لاعب يتمتع بلياقة كبيرة، ويقوم بأمور غير اعتيادية، لقد خلق لنا الكثير من المشاكل، ولكن (كريم) بنزيمة، (ماركو) أسينسيو، (جاريث) بيل، لوكاس (فاسكيز)، جميعهم لاعبين عظماء".

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب الـ48 نقطة.

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