ريال مدريد يقيل مدرب الناشئين بعد انتقاد الفريق الأول في الكلاسيكو.. وراؤول البديل

بعد ساعات من توديع كأس ملك إسبانيا عقب الهزيمة 0-3 في سانتياجو برنابيو أمام برشلونة، تحركت إدارة ريال مدريد واتخذت أول القرارات: إقالة ألفارو بينيتو مدرب فريق الناشئين.

بينيتو الذي أشرف على تدريب فريق ريال مدريد يوفينيل (ب) Juvenil B، وهي الفئة العمرية ما بين 16 و18 عاما، فقد وظيفته في أعقاب تحليله الساخط على أداء الفريق الأول خلال ظهوره عبر محطة "كادينا سير" الإسبانية التي يعكف على تحليل المباريات فيها.

إدارة ريال مدريد عوّضته بصديق طفولته راؤول جونزاليس، الذي كان يشرف على تدريب ريال مدريد Cadete B، وهي الفئة العمرية ما بين 14 و15 عاما.

وكالة الأنباء الإسبانية ذكرت أن تشابي ألونسو مدرّب Infantil A: الفئة العمرية ما بين 12 و13 عاما، سيبقى مشرفا على فريقه ولن يتم تصعيده ليحل بدلا من راؤول، لأن إدارة ريال مدريد لا ترغب في العبث بمدربي 3 فئات عمرية دُفعة واحدة في منتصف الموسم.

فريق Juvenil B الذي أقيل بينيتو من تدريبه، يحتل المركز الثاني في الدوري الذي يضم أندية العاصمة، بفارق نقطة واحدة خلف أتليتكو مدريد المتصدر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الإقالة جاءت لأسباب غير فنية، بل كرد فعل مباشر لانتقادات بينيتو اللاذعة للاعبي الفريق الأول واختيارات المدرب سانتياجو سولاري.

ماذا قال بينيتو؟

خلال تحليله المباراة عبر كادينا سير، صرّح بينيتو بغضب عارم: "المشكلة في رأيي أن هناك لاعبين لا يقدّمون مستواهم، أتحدث هنا عن كاسيميرو الذي ليس جاهزا للعب أي دقيقة في رأيي".

"بالنسبة لـ (توني) كروس، فعندما تهب الرياح لصالحنا نستغلها بشكل مثالي، وعندما تهب بما لا نشتهي، فإننا نواجه صعوبة في إبقاء المركب طافيا على المساء".

"أول هدفين كان يمكن تجنبهما. في الهدف الأول، أعلم أن راموس كان مصابا منذ الشوط الأول، ولكن لا يمكن أن يتعامل بهذا الخضوع الشديد مع كرة يجب إبعادها".

"في الشوط الثاني حدثت فوضى كبيرة، رد فعل كاسيميرو كان الركض ببطء شديد، هذا أمر مفاجئ".

من هو بينيتو؟

ألفارو بينيتو فيّار (42 عاما)، انضم إلى ريال مدريد كلاعب في عمر الخامسة عشر عام 1991، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1995، وهو نفس جيل الثنائي راؤول وخوسيه ماريا جوتي.

لاحقا وحتى رحيله عن ريال مدريد عام 2002، لم يخض بينيتو سوى 24 مباراة بسبب الإصابات العديدة التي طاردته وأجبرته على دخول غرفة الجراحة بشكل متكرر.

لاعب الوسط الإسباني الذي حقق المركز الثاني في بطولة أوروبا للناشئين تحت 16 سنة عام 1992، انتقل إلى خيتافي عام 2002، ولعب موسمه الأخير في صفوفه، قبل أن يستسلم لسطوة الإصابات ويعتزل كرة القدم.

أما وإن بحثت عن اسم ألفارو بينيتو عبر الإنترنت –قبل حادثة الأربعاء بالطبع-، فلن تكون النتائج مقاطع لكرة القدم على الأرجح، بل مقاطع لعازف جيتار.

بينيتو وخلال سنوات من الإصابات، تحوّل تدريجيا إلى الغناء، وشكّل فرقة موسيقية ثلاثية تدعى Pignoise.

في 2015 عاد بينيتو إلى ريال مدريد، وبدأ التدريب في أكاديمية النادي، حتى الخميس 28 فبراير 2019 الذي شهد إقالته الجدلية.

رد الفعل

عقب الإقالة، أصدر بينيتو بيانا، صرّح فيه أنه مرتاح الضمير:

"أرحل عن النادي بضمير مرتاح، بعد أن أعطيت كل ما أملك منذ اليوم الأول لعودتي إلى ريال مدريد.

لطالما دافعت عن حبي لهذه المؤسسة، وسأردد هذا على الدوام.

أنا ممتن للفرصة التي حظيت بها للعودة إلى المكان الذي ترعرعت فيه، والذي صرت فيه لاعب كرة قدم، حيث تعلمت القيم التي حملتها معي طوال مسيرتي.

أشعر بالفخر لعملي في الأكاديمية طوال السنوات الماضية، ومساهمتي في تدريب اللاعبين الشبان الذين سيصبحون نجوما لـ ريال مدريد قريبا. رؤية نجاحهم حينها سيكون أقصى تقدير يمكن أن أناله.

أنا ممتن لكل العناية التي حظيت بها من العاملين في النادي، لأن ريال مدريد يحتوي على مجموعة عمل إنسانية رائعة، وهذا يجعل المؤسسة أعظم كل يوم.

ضميري مرتاح لأني حاولت مساعدة الفتية على التطور بشكل يومي، وقد لاقوا الطموحات التي ينتظرها شعار ريال مدريد منهم دائما.

أحترم قرار النادي، ولطالما دافعت عنه أثناء حديثي في وسائل الإعلام، وسأشعر بالحرية دائما للحديث عن النادي الذي أحبه.

أرحل عن النادي غير مستاء، وسأظل ممتنا دائما لما أعطاني ريال مدريد كلاعب وكمدرب.

آمل أنه ليس وداعا نهائيا، وأن تتقاطع مساراتنا قريبا من جديد".

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