دي يونج: راموس قد يندم على ما فعله أمامنا

رفض فرينكي دي يونج جوهرة أياكس، والذي سينضم لبرشلونة مع بداية الموسم المقبل، الاستسلام قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد انتصر في هولندا على أياكس بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ويوم الثلاثاء المقبل في سانتياجو برنابيو، سيحل أياكس ضيفا على الفريق الإسباني.

دي يونج تحدث مع صحيفة ad الهولندية قبل مواجهة ريال مدريد، ليُجيب على سؤال (هل ما فعله راموس – تعمد الحصول على بطاقة صفراء – يعد أمرا مستفزا بالنسبة لك؟) ليُجيب قائلا: "لا. هذا ليس من شأننا".

وأضاف "ولكننا سننتظر لنرى ما سيحدث. راموس قد يشعر بالندم إذا نجحنا في الانتصار وعبور ريال مدريد".

وأردف "بكل تأكيد ريال مدريد هو المفضل للانتصار علينا والمباراة ستكون صعبة للغاية، ولكننا لن نستسلم أبدا".

وتابع "لن نستسلم أبدا وسنقاتل بكل قوتنا في المباراة".

وعن قرار الاتحاد الهولندي بإراحة أياكس من المواجهة المقبلة في الدوري، استعدادا لـ ريال مدريد، يرى دي يونج "بالنسبة لي، أُحب دائما الحفاظ على إيقاع اللعب".

ويُكمل "لا مشكلة لدي في حالة لعبنا يوم السبت ثم سافرنا لمدريد. لا مشكلة لدي ولكن الراحة يعد قرارا جيدا للآخرين للتركيز على مواجهة ريال مدريد".

آخر مباراة لـ أياكس في الدوري الهولندي كانت في الـ 24 من شهر فبراير أمام أدو دين هاج ونجح في الانتصار 5-1.

بعدها، لعب أياكس أمام فينورد في نصف نهائي الكأس يوم 27 فبراير وانتصر بثلاثية مقابل لا شيء.

ومن يوم 27 فبراير وحتى الخامس من مارس – موعد لقاء ريال مدريد – لن يلعب أياكس أي مباراة.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن في وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس لمباراتين بسبب "تعمده الحصول على بطاقة صفراء" أمام أياكس في الذهاب.

وفتح يويفا تحقيق في الواقعة يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يتخذ قراره بالإيقاف لمباراتين ليغيب راموس عن مواجهة الإياب أمام أياكس في دور الـ16، وذهاب ربع النهائي حال تأهل الملكي.

وبذلك يكون قد تقرر إيقاف راموس لمباراة إضافية بدلا من مباراة وحيدة.

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