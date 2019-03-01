بعد أن وصفه بـ "الجرّار".. كروس يرد متهكما على لاعب ومدرب ريال مدريد الأسبق

رَد توني كروس لاعب ريال مدريد، على مواطنه بيرند شوستر، لاعب ومدرب ريال مدريد الأسبق.

لاعب وسط ريال مدريد الحالي قام بإعادة تغريد تغريدة على تويتر تتناول تصريحات انتقده فيها شوستر، ليرد كروس قائلا: "من؟؟؟".

وكان شوستر قد أطلق تصريحات نارية في حق مواطنه كروس، خلال حديثه عبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية عقب خسارة ريال مدريد 0-3 أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

شوستر صرّح قائلا: "في خط وسط ريال مدريد، لا يصنع أي أحد الهجمات، لم يستطيعوا التفوق حتى على خط وسط جيرونا".

وواصل: "(لوكا) مودريتش يركض كثيرا، ولكننا لم نر أي شيء، لم نر تمريرات حاسمة. وفيما يخص مواطني، فـ كروس صار جرار ديزل في الوقت الحالي، ليس حتى سيارة أودي، إنه يركض فقط ولا يفعل شيئا، ولذا فينيسيوس وبنزيمة وحدهما في الأمام".

شوستر (59 عاما) يمتلك 21 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الغربية، وساهم في الفوز بيورو 1980.

اللاعب السابق الذي شغل مركز خط الوسط، انتقل إلى الملاعب الإسبانية من بوابة برشلونة عام 1980، وقضى في صفوفه 8 سنوات، قبل أن يتحوّل مباشرة لتمثيل ريال مدريد في خطوة مفاجئة بررها برغبته في استقرار أطفاله المعتادين على المدارس الإسبانية.

لاحقا واصل شوستر هوايته في اللعب للأعداء، وانتقل إلى أتليتكو مدريد عام 1990.

كمدرب أشرف شوستر على تدريب ريال مدريد عام 2007 خلفا للإيطالي فابيو كابيللو، وقاضه للفوز بلقب الدوري في الموسم الأول، قبل أن تتم إقالته في منتصف الموسم الثاني قبل يومين على مواجهة برشلونة في ديسمبر 2008، بعد تصريحه أن الفوز في الكلاسيكو مستحيل.

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