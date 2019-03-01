بوكيتينو: أديل سبب تعلمي اللغة الإنجليزية

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، كواليس تعلمه اللغة الإنجليزية عند توليه تدريب ساوثامبتون قبل 6 سنوات.

بوكيتينو يتحدّث إلى موقع Joe عن أيامه الأولى في إنجلترا قائلا: "زوجتي عثرت على مدرّسة لغة إنجليزية لأجلي، وفي أول محاضرتين، وعلى مدار ساعتين، شعرت بملل شديد".

مضيفا: "المدرّسة قالت لي: حسنا، دعنا نجرب أمرا مختلفا، دعنا نتعلّم بواسطة الأغاني".

المدرب الأرجنتيني الناطق الإسباني يواصل حديثه كاشفا عن لجوء المدرّسة إلى أغنية Skyfall التي ظهرت في سلسلة جيمس بوند وحصدت جائزة الأوسكار: "قامت بتشغيل أغنية Skyfall لـ أديل Adele، وقد كانت تجربة معقدة خصوصا عندما لا تمتلك أي خلفية عن اللغة الإنجليزية، ولكن في كل مرة أستمع فيها إلى Skyfall الآن، أتذكر ذلك وأبتسم".

وأوضح: "بعد أول محاضرة كنت قد أخبرت نفسي أن الأمر مستحيل، وأنني لن أكون قادرا على تعلُم هذه اللغة".

بوكيتينو قضى مسيرته الكروية كلاعب خارج الأرجنتين في فرنسا وإسبانيا، ولذا لم يحتك باللغة الإنجليزية قبل أن يتولى تدريب ساوثامبتون عام 2013: "الاختبار الأكثر صعوبة لي كان القدوم إلى إنجلترا، اتخاذ القرار لم يكن الجزء الصعب، بل التأقلم معه. واجهت صعوبة في النوم لكثير من الليالي. أتذكر أول ليلة بالفندق في ساوثامبتون، كان يوم جمعة، وفي اليوم التالي كان من المفترض أن أدير أول حصة تدريبية".

ويستفيض: "لم أقدر على إغلاق عيني، ولذا أمسكت بهاتفي وبعثت برسالة واتساب إلى مساعدي خيسوس (بيريز)، كانت الساعة تشير إلى الرابعة صباحا، وسألته: هل أنت مستيقظ؟".

ويواصل: "الرد أتاني مباشرة: نعم. ومن ثم أخبرته، حسنا، فلتحضر إلى غرفتي، يجب أن نتحدث. عندها حضر وبمجرد أن رأيته قلت له: خيسوس، بشأن يوم غد".

وأردف: "لم أدرك ما يتوجب علي فعله، لم أكن أتحدث الإنجليزية بتاتا، وسيكون علي الوقوف أمام 50 شخصا بما في ذلك رئيس النادي، كنت أرتجف".

غدا السبت، يستقبل توتنام عدوه أرسنال في دربي الحقد والكراهية، واللغة الإنجليزية لن تكون أكبر مشاكله على الأرجح في صراع المربع الذهبي.

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