رهان من مدرب كان مع لاعبيه على "وجبة" في حالة إيقاف مبابي عن التسجيل.. وتوخيل يرد بسخرية

دخل رولاند كوربيس المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق كان الفرنسي رهانا مع لاعبي فريقه على وجبة غذاء في حالة نجاحهم في إيقاف كيليان مبابي عن التسجيل في مرماهم.

باريس سان جيرمان يحل ضيفا ثقيلا منتظرا على كان الفرنسي يوم السبت في الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي.

كان الذي لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي ويحتل المركز الـ 18 في المسابقة المحلية، يعلم جهازه الفني جيدا مدى صعوبة مواجهة كتيبة سان جيرمان، ومن هنا قرر الاعتماد على أسلوب "تحفيزي" جديد.

وقال رولاند كوربيس: "طلبت من لاعبي فريقي الاستمتاع بكرة القدم أمام سان جيرمان".

وأضاف في تصريحاته مع راديو مونت كارلو الفرنسي "تحديت اللاعبين من أجل تحفيزهم في المباراة. سيكون علي اصطحابهم لوجبة غذاء على حسابي الشخصي في حالة نجاحهم في إيقاف مبابي عن التسجيل".

وواصل "أخبرتهم بأنهم لن يقدروا على إيقاف مبابي عن التسجيل".

وأشار "وهذه ليست الحقيقة. أنا أثق بهم كثيرا ولكن في بعض الوقت عليك بالكذب لكي تنتظر المفاجأة".

رد توخيل

الرهان وصل لمسامع توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، ليقرر الرد بسخرية.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "علمت بما قاله مدرب كان. تلك فكرة جيدة لتحفيز اللاعبين، ولكنني امتلك فكرة أفضل".

وأوضح "سأفكر الآن في إراحة مبابي في المنزل، لكي يستفيد المطعم ويدفع مدرب كان".

مبابي صاحب الـ 20 عاما يواصل إرعاب منافسيه. سجل 27 هدفا وصنع 14 خلال مشاركته في 31 مباراة مع سان جيرمان في كل البطولات هذا الموسم.

في الدوري، يحتل مبابي صدارة هدافي المسابقة بـ 22 هدفا بفارق 5 أهداف عن مطارده الأول إدينسون كافاني.

باريس سان جيرمان يغرد وحيدا في صدارة الدوري المصري برصيد 68 نقطة ولم يخسر إلا مرة واحدة فقط وتعادل مرتين، بينما انتصر 22 مرة.

بعد مواجهة كان، يستعد باريس سان جيرمان لاستضافة مانشستر يونايتد في موقعة الإياب المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.

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