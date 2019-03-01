قبل مواجهة تشيلسي.. مدرب فولام الجديد: فيرجسون راسلني.. يا له من أمر مُذهل

كشف سكوت باركر المدير الفني الجديد لفريق فولام مراسلة الأسطورة أليكس فيرجسون له عقب توليه مسؤولة تدريب الفريق خلفا لـ كلاوديو رانييري.

وقال سكوت باركر: "في الحقيقة، ليس لدي العديد من الأصدقاء ولكن يوم أمس، هاتفي لم يتوقف عن الرنين".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها شبكة سكاي "تلقيت العديد من الرسائل الرائعة. فيرجسون بنفسه راسلني في وقت مُتأخر من اليوم".

وواصل "يا له من أمر مُذهل. مجرد التفكير أن فيرجسون منحني وقته ليكتب لي رسالة تفصيلية، ينصحني من خلالها في كيفية رؤية الأمور، يعد شيئا مُلهما بحق".

وعن سؤاله بخصوص (هل يكون له نفس تأثير سولشاير مع يونايتد؟) يقول باركر: "أتمنى ذلك للغاية".

وتابع "أتمنى أن أجلب الطاقة للفريق. أن أنقل الشغف للفريق خلال المباريات".

ولم تنتظر إدارة فولام لأكثر من 106 يوما لتقرر إقالة رانييري بعد سلسلة النتائج السيئة في الفترة الأخيرة.

وتولى رانييري المهمة في نوفمبر الماضي خلفا لسلافيسا يوكانوفيتش ولكنه حقق 3 انتصارات فقط في 17 مباراة.

وعينت الإدارة سكوت باركر في منصب المدرب المؤقت، وذلك قبل مواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل.

باركر صاحب الـ 38 عاما كان يشغل منصب المدرب المساعد في جاهز رانييري، والآن أصبح الرجل الأول.

ولعب باركر في صفوف تشيلسي عام 2004 قبل أن ينتقل لـ نيوكاسل ومنه لـ وست هام ثم توتنام.

وفي 2013 انتقل باركر من توتنام لـ فولام ليلعب مع الفريق حتى 2017 قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

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