رئيس الاتحاد الإسباني يعلن: لا مزيد من مباريات الدوري يوم الإثنين

أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن عدم إقامة مباريات الدوري الإسباني أيام الإثنين، انطلاقا من الموسم المقبل.

وغرّد روبياليس عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لن يكون هناك المزيد من مباريات كرة القدم أيام الإثنين، فانطلاقا من دوري الموسم المقبل سيتقام المباريات أيام السبت والأحد، وسنرى في شأن أيام الجمعة إن توصلنا لاتفاق يرضي جميع الأطراف. الأموال مهمة، ولكن الجماهير أكثر أهمية".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني: "الموسم المقبل قد يشهد إقامة مباراة الإثنين يوم الأحد، لأن الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية لا تستطيع اللعب أيام الإثنين".

ما سبب الأزمة؟

في الأسابيع الماضية، شهدت ملاعب الدوري الإسباني الكثير من مظاهر الاعتراض بين الجماهير، لإقامة مباريات الدوري يومي الجمعة والإثنين.

الجماهير تواجه مشاكل في حضور مباريات مساء الإثنين المتأخرة بعد يوم عمل، مع اضطرارهم إلى الاستيقاظ الباكر بعد ساعات للذهاب إلى عملهم في اليوم التالي.

هذا الأمر ينطبق بشكل أقل على يوم الجمعة، فيما لا يشكّل أزمة يومي السبت والأحد، لأنهما إجازة نهاية الأسبوع.

أكثر مظاهر الاعتراض اللافتة للانتباه حدثت من جماهير ديبورتيفو ألافيس في مواجهة ليفانتي على ملعب مينديزوروتزا يوم 11 فبراير الماضي.

الجماهير أخلت المدرجات مع صافرة بداية المباراة، ودخلت مجددا في الدقيقة الخامسة مرتدين الملابس السوداء وحاملين لتابوت طافوا به جنبات الملعب، وحاملين لافتات "ماتت كرة القدم".

AFICIONES: Aparquemos rivalidades, valoremos lo que somos, superemos lo que nos duele y luchemos por lo que queremos. Es responsabilidad de TODAS LAS AFICIONES cambiar el fútbol. CONTRA LA LIGA NO HAY COLORES, DERECHOS PARA LAS AFICIONES.#noALaLigaEntreSemana pic.twitter.com/6JjgugenBQ — Iraultza 1921 (@Iraultza1921) February 12, 2019

تلك الاعتراضات تسببت في تغريم ألافيس ما مجموعه 110 ألف يورو، من لجنة مكافحة العنف والعنصرية والإرهاب والتعصب. (طالع التفاصيل)

ما يزيد الطين بلة، أن أندية محددة هي التي تلعب بشكل متكرر أيام الإثنين، وهي غير المشاركة في المسابقات الأوروبية، مما يجعل ضرر إقامة المباريات في هذا التوقيت منحصرا على فئة معينة بعيدا عن الأندية الكبرى.

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