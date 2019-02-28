سولاري: سقطنا بشرف ولكن

يرى سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أن فريقه سقط بشرف أمام برشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا في المباراة التي خسرها بثلاثية نظيفة، ولكنه وعد بشكل مختلف في لقاء الأسبوع المقبل بين الفريقين.

وقال سولاري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد بذلنا كل الجهود، قدمنا كل شيء حتى الرمق الأخير، صنعنا الفرص وسيطرنا على عدد كبير من مراحل المباراة، فإن هذه النتيجة تؤلمنا".

وأضاف "لقد سقطنا بشرف ونعود بالحزن إلى منازلنا، لكن لملء قلوبنا بالطاقة للعودة ومواجهة برشلونة من جديد".

وواصل "خلقنا فرصا كثيرة وكان علينا التسجيل لنتمكن من التأهل للنهائي. بإمكاننا الحديث عن اللعب، أننا لعبنا جيداً جداً وبشكل منظّم، كانت لدينا الطاقة وصنعنا فرصاً كثيرة جداً، لكننا أخفقنا في التسجيل".

وأتم "سنحاول تحسين ذلك الجانب في المباريات القادمة. علينا مواصلة الدرب الذي يقودنا إلى المزيد من فرص الفوز. العمل، التنظيم، التنقل.. كانت لدينا كل العوامل اليوم، لكننا افتقرنا للهدف".

قدم ريال مدريد مباراة هجومية مميزة وأضاع الكثير من الفرص لكن العقاب من برشلونة كان قاسيا والنهاية تأهل البلوجرانا إلى نهائي كأس الملك.

تغلب برشلونة على ريال مدريد اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار إياب نصف نهائي كأس الملك.

جاء ذلك بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب في ملعب كامب نو إيجابيا بهدف لمثله.



















































سجل أهداف المباراة لويس سواريز في الدقائق 50 و73 ورافائيل فاران بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

وبذلك سيخوض برشلونة النهائي السادس له على التوالي في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بواقع 30 مرة.

وبشكل عام منذ 2008 لم يغب برشلونة عن خوض نهائي كأس الملك سوى مرتين عامي 2010 2013.

أما ريال مدريد ففشل في بلوغ النهائي بعدما وصل له عام 2014 وتوج به آنذاك على حساب برشلونة نفسه.

وبذلك ينتظر برشلونة الفائز من لقاء ريال بيتيس وفالنسيا لمواجهته في النهائي.

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