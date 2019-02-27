بالفيديو – ريال مدريد يهدر 3 انفرادات أمام مرمى برشلونة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 22:46

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - ريال مدريد

أهدر ريال مدريد فرصة تسجيل هدفا محققا في شباك برشلونة ثلاث مرات خلال دقيقة واحدة.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس الملك بعد التعادل ذهابا إيجابيا بهدف لمثله.

وفي الدقيقة 36 تسلم فينيسيوس جونيور الكرة وحاول التسديد لكن كليمنت لينجليت شتت الكرة.

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وارتدت الكرة للاعب البرازيلي الذي مررها إلى كريمة بنزيمة لكن سدد كرة ضعيفة وتألق تير شتيجن حارس برشلونة وتصدى له.

وعقب دقيقة واحدة فقط مرر كاسيميرو بينية إلى فينيسيوس الذي انفرد بمرمى برشلونة ولكن سدد الكرة إلى أعلى بغرابة.

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