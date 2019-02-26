جوارديولا: علينا أن نزيد من الضغط على ليفربول

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن فريقه سيضع الضغط على كتف منافسه في قمة الدوري الإنجليزي ليفربول مع دخول المسابقة في مراحلها الأخيرة.

ويستضيف سيتي منافسه وست هام يونايتد ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء وهو يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر ليفربول.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "الفارق الان نقطة واحدة فقط مع تبقي 33 نقطة ممكنة لنلعب من أجلها".

وأضاف "الأمر الآن في يد ليفربول ونحن كذلك، علينا أن نزيد من الضغط على الريدز".

وأوضح "سنقاتل للنهاية من أجل التتويج بلقب الدوري، أريد أن أرى وجوه اللاعبين غداً لأرى مدى رغبتهم في تحقيق الفوز".

هذه هي المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي

ليفربول سيستضيف منافسه واتفورد على ملعب أنفيلد ضمن الجولة نفسها.

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