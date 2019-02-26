خاص كوكا لـ في الجول: الله يمنح كل من يتعب.. ولم أبتعد عن المنتخب حتى أعود إليه

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 13:17

كتب : أحمد شاكر

كوكا - أوليمبياكوس

قال أحمد حسن "كوكا" محترفنا المصري ومهاجم أولمبياكوس اليوناني إنه لم يبتعد عن المنتخب حتى يعود إليه.

أحمد حسن كوكا

النادي : أوليمبياكوس

مصر

وصرح كوكا لـFilGoal.com بعد تسجيله لهاتريك ضد أوميلوس في الدوري اليوناني: "سعيد جدا بثاني هاتريك لي في مسيرتي الاحترافية".

وسجل كوكا من قبل هاتريك في مع ريو آفي في شباك إشتوريل برايا في البرتغال.

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وشدد كوكا: "الله يمنح كل من يتعب".

وأردف "أنا لم أبتعد عن المنتخب حتى أعود إليه. كنت مصابا وهذا نصيبي. المنتخب دائما مهتم بي وخافيير أجيري يتعامل معنا بكل احترافية".

وشرح "هاني رمزي المدرب العام للمنتخب كان في اليونان في مباراتي دينامو كييف وأيك أثينا وسجلت في المباراتين".

وعلم FilGoal.com أن كوكا ضمن 6 محترفين ينوي أجيري ضمهم لمعسكر منتخب مصر المقبل. (طالع التفاصيل)

كوكا وصل لهدفه السابع في الدوري هذا الموسم.

في آخر 7 مباريات لـ كوكا مع أوليمبياكوس في كل البطولات، سجل محترفنا المصري 6 أهداف.

"هاتريك" كوكا هو الأول له مع أوليمبياكوس والثاني له في مسيرته الاحترافية.

الثلاثية الأولى لـ كوكا في مسيرته الاحترافية جاءت مع ريو أفي البرتغالي في مرمى إستوريل البرتغالي في موسم 2014-15 وتحديدا في الـ 24 من شهر أغسطس من عام 2014.

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