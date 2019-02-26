هذه هي المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي

من المؤكد أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 66 نقطة، مقابل 65 لملاحقه مانشستر سيتي، أما توتنام فيملك 60 نقطة.

11 جولة متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عديدة في الأشهر المتبقية بسبب استمرار منافسته في كأس إنجلترا، بجانب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 28: واتفورد على أنفيلد

الجولة 29: إيفرتون خارج أنفيلد

الجولة 30: بيرنلي على أنفيلد

الجولة 31: فولام خارج أنفيلد

الجولة 32: توتنام على أنفيلد

الجولة 33: ساوثمابتون خارج أنفيلد

الجولة 34: تشيلسي على أنفيلد

الجولة 35: كارديف سيتي خارج أنفيلد

الجولة 36: هدرسفيلد تاون على أنفيلد

الجولة 37: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 38: وولفرهامبتون على أنفيلد

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 28: وست هام على ملعب الاتحاد

الجولة 29: بورنموث خارج ملعب الاتحاد

الجولة 30: واتفورد على ملعب الاتحاد

الجولة 31: مانشستر يونايتد خارج ملعب الاتحاد

الجولة 32: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: كارديف سيتي على ملعب الاتحاد

الجولة 34: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد

الجولة 35: توتنام على ملعب الاتحاد

الجولة 36: بيرنلي خارج ملعب الاتحاد

الجولة 37: ليستر سيتي على ملعب الاتحاد

الجولة 38: برايتون خارج ملعب الاتحاد

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