غادر القاهرة صباح اليوم الثلاثاء جناح الزمالك مصطفى فتحي، متجها إلى ألمانيا.

مصطفى فتحي النادي : الزمالك الزمالك

ويخضع اللاعب حسبما علم FilGoal.com للخضوع لفحص طبي شامل لتحديد مدى إصابته في الركبة.

ويحسم ذلك الفحص أمر احتياج فتحي لعملية جراحية أو أي إجراء آخر للتعافي من الإصابة.

كان مصطفى فتحي تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري، خرج على إثرها مستبدلا.

وقضى مصطفى فتحي الموسم الماضي معارا لنادي التعاون السعودي، قبل أن يعود لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 8 مباريات بين الدوري والكونفدرالية هذا الموسم. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

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