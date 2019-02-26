شوبير: قد تسمعون أخبارا سعيدة بخصوص مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة احتمالية خروج ما أسماه بـ"الأخبار السعيدة" يوم الثلاثاء بخصوص أزمة مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك ومصر للمقاصة في كأس مصر.

وقال شوبير: "هل يتم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، وكذلك الزمالك والمقاصة، لأجل غير مُسمى؟".

وأضاف خلال ظهوره عبر أون سبورت "قد تسمعون غدا – الثلاثاء – أخبارا سعيدة".

وعلم FilGoal.com من مصدرين مسؤولين داخل اتحاد الكرة حدوث اتصالات عديدة في الساعات القليلة الماضية بين كل الأطراف في محاولة لحل أزمة مباريات كأس مصر.

اتصالات قد تُسفر عن بيان رسمي يُصدره اتحاد الكرة يوم الثلاثاء يكشف من خلاله مصير مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك ومصر للمقاصة في كأس مصر.

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري بناء على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي فريق الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ.

وعقب ذلك قرر اتحاد الكرة استبدال المواجهة بالمباراة المؤجلة بين الفريقين في كأس مصر وهو ما رفضه الأهلي.

قرار الاستبدال رفضه الأهلي، الذي خاطب اتحاد الكرة بشكل رسمي معلنا تمسكه بجدول الدوري و"نرفض بشكل قاطع مواجهة بيراميدز في الكأس في موعد لقاء الدوري". (طالع التفاصيل)

على الجانب الآخر طلب مصر للمقاصة تأجيل مواجهته أمام الزمالك في كأس مصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل بسبب "الإرهاق".

الزمالك استجاب لطلب المقاصة ولم يُمانع تأجيل المباراة نظرا لظروف لعبه هو الآخر في بطولة كأس الكونفدرالية". (طالع التفاصيل)

إلا أن الأمر انتهى وأعلن رئيس نادي الزمالك وكذلك محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة إقامة المباراة في موعدها بقرار من اتحاد الكرة.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز

خبر في الجول - الجهاز الفني للزمالك يرفض التدخل في قرار إيقاف كهربا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: موقفنا لم يتغير من مواجهة بيراميدز.. نستعد لمباريات الدوري وإفريقيا

منتخب مصر: عواد لن ينضم لمعسكر مارس

خبر في الجول – الزمالك يدرس فكرة ضم عنتر لمعسكره استعداد لمواجهة المقاصة