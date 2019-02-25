خاص خبر في الجول - الجهاز الفني للزمالك يرفض التدخل في قرار إيقاف كهربا

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 16:55

كتب : FilGoal

كهربا مع الزمالك أمام بترو أتليتكو

رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التدخل في قرار مجلس إدارة النادي بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا".

محمود كهربا

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان مجلس إدارة الزمالك قد اتخذ قرارا مساء أمس الأحد بإيقاف كهربا لأجل غير مسمى وتغريمه 300 ألف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه جمهور الزمالك. (من هنا)

ومن جانبه أوضح كهربا سبب ما بدر منه تجاه بعض الجماهير واحترامه لجماهير الزمالك الحقيقية. (من هنا)

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وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني رفض إجراء أي محاولات من أجل قرار الإيقاف للحاق بمباراة مصر للمقاصة المقبلة بكأس مصر.

ويرى الجهاز الفني للزمالك أن القرار مسئولية مجلس الإدارة فقط ولا علاقة لهم بمحاولة الإلغاء.

ويلعب الزمالك مساء الأربعاء المقبل أمام مصر للمقاصة ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

الزمالك كهربا

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