لم يتغير موقف الأهلي من أداء مواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير بثمن نهائي كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مواجهة الفريقين في بطولة الدوري بناء على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي فريق الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ.

وعقب ذلك قرر اتحاد الكرة استبدال المواجهة بالمباراة المؤجلة بين الفريقين في كأس مصر وهو ما رفضه الأهلي.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن رفض فكرة تأجيل المباريات وشدد على تطبيق اللائحة عن المنسحبين. (من هنا)

وتواصل FilGoal.com مع مصدر بالنادي الأهلي وقال: "موقفنا لم يتغير بشأن مواجهة 28 فبراير".

وأضاف "الأهلي متمسك بحقوقه في الجدول الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل تعرضه لضغوط ومطالبات بتحديد موعد هذه المباراة".

وتابع المصدر "نبدأ من غدا الثلاثاء مرحلة التجهيز للمباريات المقبلة سواء بتروجيت في الدوري أو مواجهتي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "وبذلك لن تكون مواجهة 28 فبراير ضمن حسابات الفريق".

وفي حال تمسك الأهلي بقراره بعد خوض مباراة كأس مصر أمام بيراميدز الخميس المقبل، تكون المواجهة القادمة أمام بتروجت في الدوري يوم الاثنين 2 مارس.

وعقب مواجهة بتروجت يلعب الأهلي أمام فريقي فيتا كلوب وشبيبة الساورة على الترتيب يومي 8 و 16 مارس في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

هل سبق لفريق التأهل من مجموعات إفريقيا بعد عدم الفوز في أول 3 مباريات؟ الزمالك يعلم

عبد الحفيظ: لا صحة لغياب السولية ومعلول عن المباراة المقبلة.. وراحة سلبية للاعبين من التدريبات

كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

كهربا: وبالوالدين إحسانا.. وجمهور الزمالك الحقيقي فوق رأسي

الزمالك يقرر خوض مباراة المقاصة في ميعادها.. ومكافأة خاصة للفوز

سيناريوهات تأهل الزمالك في الكونفدرالية.. هدف أوباما أبقى آمال الأبيض

الزمالك يوقف كهربا لأجل غير مسمى ويحوله للتحقيق.. وغرامة 300 ألف جنيه

رئيس الزمالك: جروس مستمر حتى نهاية عقده.. تعلمنا من الماضي