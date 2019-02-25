القيعي يعرض خطابا من الأهلي لـ اتحاد الكرة.. "نرفض استبدال لقاء الدوري بالكأس ضد بيراميدز"

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يؤكد من خلاله تمسكه بعدم خوض لقاء بيراميدز في كأس مصر في الـ 28 من شهر فبراير الجاري، حسبما أعلنت قناة النادي.

وعرضت قناة الأهلي خلال برنامج (ملك وكتابة) بتواجد عدلي القيعي مدير إدارة التسويق في الأهلي، الخطاب الرسمي الذي أرسله الأهلي للاتحاد اليوم الاثنين.

وتضمن خطاب الأهلي لاتحاد الكرة، وفقا لما تم بثه على قناة الأهلي، تأكيدا على موقف النادي بـ"الرفض القاطع لاستبدال لقاء الدوري أمام بيراميدز المقرر له يوم 28 فبراير في ملعب السلام وفقا لجدول الدوري، بلقاء الكأس".

"نتمسك بحقنا المشروع في خوض لقاء دور الـ 16 أمام بيراميدز في كأس مصر بحضور جماهيري في موعد يُحدد من جانبكم – اتحاد الكرة – ويُناسب الأهلي وبيراميدز".

ومن جانبه علق عدلي القيعي على خطاب الأهلي قائلا: "الأمور واضحة. لا يوجد أي سبب مقنع لاستبدال مواجهة الدوري بين الأهلي وبيراميدز بلقاء كأس مصر".

وأشار "بيراميدز اعترض على موعد لقاء الدوري لحين لعب الأهلي ضد الزمالك من مبدأ تكافؤ الفرص. تلك وجهة نظرهم وهذا حقهم أيضا".

وأردف "ولكن لا يجوز أن يلعب الأهلي ضد الزمالك، قبل لعب الأخير ضد الإسماعيلي أيضا، بنفس المنطق".

وأتم " الأمور لا يصح أن تُدار بهذا الشكل".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مواجهة الفريقين في بطولة الدوري بناء على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي فريق الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ.

وعقب ذلك قرر اتحاد الكرة استبدال المواجهة بالمباراة المؤجلة بين الفريقين في كأس مصر وهو ما رفضه الأهلي.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن رفض فكرة تأجيل المباريات وشدد على تطبيق اللائحة عن المنسحبين. (من هنا)

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي اليوم الاثنين إلغاء مران الفريق يوم الثلاثاء وإعطاء راحة للاعبين على أن تُستأنف التدريبات يوم الأربعاء بشكل طبيعي. (طالع التفاصيل)

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