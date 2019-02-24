بالتنسيق مع الزمالك.. المقاصة يتضامن مع الأبيض ويطلب تأجيل مباراتهما في الكأس

تقدم نادي مصر للمقاصة بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة من أجل تأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر.

وأصدر نادي مصر للمقاصة بيانا رسميا، يعلن فيه رغبته في تأجيل مباراة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر "تضامنا مع طلب نادي الزمالك وبالتنسيق معهم بسبب ارتباطه الإفريقي" حسب البيان.

وجاء بيان المقاصة كالتالي:

تقدم مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام الزمالك، في دور الـ 8 لبطولة كاس مصر، والمقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك للتضامن مع طلب نادي الزمالك الذي يريد التأجيل أيضا بسبب سفر فريقه إلى أنجولا للقاء بترو أتليتكو يوم 3 مارس في الكونفدرالية الإفريقية، في الوقت الذي يعاني فيه المقاصة من ضغط المباريات حيث يلعب مباراة أمام الإنتاج الحربي يوم 2 مارس في الدوري بعد لقاء الزمالك بـ48 ساعة.

وكشف اللواء محمد عبد السلام أن تأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر في مصلحة الفريقين، خاصة أن الزمالك في مهمة وطنية حيث يلعب أمام بترو أتليتكو في أنجولا بالكونفدرالية وسيتعرض للإرهاق بسبب رحلة السفر الشاقة إلى أنجولا، في الوقت الذي يلعب فيه المقاصة مع الإنتاج الحربي 2 مارس مما يسبب الإرهاق والضرر للناديين.

وأوضح اللواء محمد عبد السلام، أن طلب المقاصة بتأجيل مواجهة الكأس، حرصا على مصلحة الزمالك المشارك في مهمة وطنية في الكونفدرالية، مؤكدا أن المقاصة طلب التأجيل بالتنسيق مع الزمالك وللتعاون معه في مهمته الدولية، وأن المقاصة لن يتردد أيضا في التعاون مع باقي الأندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد، والتي تمثل مصر في البطولات الدولية سواء الإفريقية والعربية.

وأضاف اللواء محمد عبد السلام، أن طلب التأجيل لمصلحة الناديين، وبما لا يسبب اي تضارب أو اختلال في الجدول ومواعيد المباريات التي حددتها لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين في ظل هذا الموسم الاستثنائي المضغوط بسبب تعديل مواعيد بطولات الأندية الإفريقية وتنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية.

وكان اتحاد الكرة يحدد يوم الأربعاء المقبل، والموافق 27 فبراير الجاري في ربع نهائي كأس مصر.

ويلعب الزمالك مع بترو أتليتكو يوم السبت الموافق 2 مارس بعد مباراة المقاصة بثلاثة أيام فقط، في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية.

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