كيف يُفكر الأهلي في أزمة لقاء بيراميدز؟ ما هي الخطوات التي يدرسها للتحرك ضد اتحاد الكرة؟ هذا ما يكشفه FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يستعد للتحرك في إجراءات قانونية فيما يخص أزمة إقامة لقاء بيراميدز.

الخطوة الأولى التي يدرسها الأهلي هي تقديم شكوى للجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة.

الخطوة الثانية هي اللجوء لمركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية.

مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يحق له تولي تسوية المنازعات الرياضية والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام.

خطوتان هما الأقرب الآن والتي يدرسهما مجلس إدارة الأهلي للتحرك ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل النادي لـFilGoal.com.

أما خطوة الاتجاه للاتحاد الدولي لكرة القدم، فهي خطوة مؤجلة من الأهلي في الوقت الحالي لأن "النزاع شأن داخلي حتى الآن"، وفقا للمصدر.

لم يتغير موقف الأهلي من أداء مواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير بثمن نهائي كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مواجهة الفريقين في بطولة الدوري بناء على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي فريق الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ.

وعقب ذلك قرر اتحاد الكرة استبدال المواجهة بالمباراة المؤجلة بين الفريقين في كأس مصر وهو ما رفضه الأهلي.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن رفض فكرة تأجيل المباريات وشدد على تطبيق اللائحة عن المنسحبين. (من هنا)

وحتى الآن يرفض الأهلي مواجهة بيراميدز في كأس مصر.

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