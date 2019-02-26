باتيستوتا: رفضت الذهاب إلى ريال مدريد خشية أن أسجل 200 هدفا وأصاب بالملل

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 00:27

كتب : FilGoal

باتيستوتا

ذكر جابرييل باتيستوتا الهداف التاريخي السابق لمنتخب الأرجنتيني، سببا غريبا منعه من الانتقال إلى ريال مدريد.

باتيستوتا حَل ضيفا على إحدى الندوات، وأفصح عن ساسيته التي اتبعها في مسيرته الناجحة مع فيورنتينا: "لم أحب أبدا أن أكون قائدا للمجموعة، لأن القائد يتحمّل مسؤولية الانتصارات والهزائم. في فيورنتينا حظيت بمتابعة من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان، لكني اخترت دائما راحة البال في فلورنسا".

مضيفا: "لو كنت ذهبت إلى ريال مدريد، لفزت بالكثير من الألقاب طبعا، ولسجلت أكثر من 200 هدفا، ولكني كنت سأشعر بالملل، الأمر نفسه كان ليحدث في ميلان".

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وأتم: "ولهذا أعتبر نفسي دوما شخصا فائزا، حتى لو لم أفز بلقب، أنا شخص فائز لأني قدت فيورنتينا للقتال أمام القوة الكبرى".

باتيستوتا (50 عاما) لعب لقطبي الكرة الأرجنتينية: ريفر بليت وبوكا جونيورز، قبل أن يتحوّل لتسطير تاريخ ناصع في الملاعب الإيطالية، مع فيورنتينا ثم روما الذي قاده للقب الدوري الإيطالي التاريخي عام 2001.

المهاجم الملقب بـ "باتيجول" سجّل 54 هدفا دوليا للأرجنتين جعلوه المتصدر لقائمة الهدافين التاريخيين لراقصي التانجو، قبل أن يحطّم ليونيل ميسي رقمه لاحقا.

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