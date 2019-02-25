صلاح يتحدث عن حلم الطفولة الذي حققه ورسالة للاعبين الشباب

"عندما كنت في مصر كان لدي حلم أن ألعب في ناد كبير" هكذا تحدث محمد صلاح نجم ليفربول على حلمه الأبرز حينما كان لاعبا صغيرا في صفوف المقاولون العرب.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونشر موقع "ليفربول إيكو" تصريحات صلاح اليوم الاثنين التي تحدث فيها عن حلمه بالانتقال لناد كبير كما وجه رسالة للاعبين الشباب.

وقال صلاح "عندما كنت أبلغ من العمر 16 عاما لعبت في الفريق الأول وكنت صغيرا والأمر بمثابة حلم لي ولعائلتي ولقريتي".

وواصل "هذه هي اللحظة التي قلت لنفسي فيها إن أمامي فرصة لا أعرف إن كانت ستأتي مرة أخرى لذا علي القتال من أجل وهذا ما قمت به".

وأكمل "بناء اثقة يبدأ من التدرب من الشيء الذي قمت به لـ100 مرة حتى عندما تأتي المباراة تشعر بالثقة لأنك قمت بالأمر مرات عديدة من قبل".

وأكمل "من الهام لي أن أشارك تلك الرسالة مع الأطفال واللاعبين الشباب يجب أن يعرفوا أن الأمر لن يكون سهلا لكن إن قاتلوا من أجل ما يريدون فهم سيصلون إليه".

ويملك صلاح فرصة ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لـ50 هدفا إن سجل هدفا في أي من المباراتين المقبلتين.

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