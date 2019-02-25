منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي لاعبي الفريق الأول راحة سلبية من المران الجماعي للفريق غدا الثلاثاء.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "الجهاز الفني يرى أن استمرار الراحة السلبية للفريق هي الأفضل في الوقت الحالي".

وأضاف "الفريق سيعود للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء في تمام العاشرة صباحا".

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من مران اليوم الإثنين، وذلك بعد الفوز على الجونة في الجولة الـ23 للدوري.

وأكد الأهلي في وقت سابق على تمسكه بموقفه وهو عدم خوض مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم 28 يناير الجاري في كأس مصر. بعدما أعلن اتحاد الكرة تغيير المباراة من الدوري إلى الكأس.

وبذلك يكون جدول مباريات الأهلي المقبلة يبدأ بلقاء بيراميدز (الذي يرفض خوضه) ثم مواجهة بتروجيت يوم الإثنين في الجولة الـ24 للدوري المصري.

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