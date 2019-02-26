مؤمن يكشف كواليس الرحيل: التشخيص الخاطئ لإصابتي هو السبب.. وسأعود لـ الأهلي

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي المعار إلى صفوف أحد لنهاية الموسم الجاري الكواليس التي أدت إلى فسخ تعاقده مع النادي السعودي بعد أسابيع قليلة.

وصرح مؤمن عبر برنامج "نمبر وان": "لقد تواجدت في قائمة أحد بمباراتين ثم تعرضت لإصابة في العضلة الأمامية تم تشخيصها بشكل خاطئ، مما أدى لوجود التهابات".

وأوضح: "أجريت فحوصات وأشعة، أوصى بعدها الأطباء بحاجتي للراحة والعلاج من 20 إلى 25 يوما، بينما ينتهي الدوري السعودي في أواخر أبريل".

وأضاف: "إدارة أحد لم تقصر معي، وتحدثت معهم في الأمر وتوصلنا لاتفاق لأن استمراري لن يفيد الفريق الذي يصارع للبقاء في الدوري السعودي الممتاز، في الوقت الذي يتبقى فيه 7 مباريات فقط، فإنني لن ألحق سوى بآخر مباراتين".

وأشار مؤمن زكريا: "أشكر جماهير الأهلي والزمالك، علمت مدى حبهم لي، حب الناس أهم شيء، وأشكر أيضا لاعبي الأهلي والزمالك ومسؤولي الناديين الذين تواصلوا معي للاطمئنان على حالتي".

واستطرد: "عشت فترة صعبة بعدما ترددت أقاويل حول إصابتي بضمور في العضلات مما يعني أنني لن أقدر على المشي مجددا، بينما كنت أتنقل بشكل عادي وأؤدي التدريبات يوميا مع فريق أحد".

واستطرد: "لقد تحدثت مع رئيس نادي أحد والمشرف على فريق الكرة، وأكدا لي أنهم لم يصرحا بأي كلام في هذا الاتجاه".

وأتم اللاعب تصريحاته: "سأعود إلى النادي الأهلي، وسأتدرب مع الفريق مع متابعة البرنامج العلاجي والتأهيلي في ظل عدم قانونية مشاركتي في المباريات، كما سأستغل هذه الفترة في التواجد بشكل أكبر بجوار أسرتي وابني".

وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك صاحب الـ30 عاما في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي حتى الآن. وبذلك يعود للنادي الأهلي ولكنه لم يستطيع المشاركة إلا بعد قيده في قائمة الفريق مع بداية الموسم المقبل.

نادي أحد يضم بين صفوفه مصري آخر هو أحمد جمعة مهاجم المصري الذي أعير لهم في فترة الانتقالات الشتوية أيضا.

ويحتل نادي أحد المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حتى الآن.

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