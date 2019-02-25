الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بسبب احتفال سيميوني المثير للجدل

فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحقيقا بشأن واقعة احتفال دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد المثير للجدل أمام يوفنتوس.

أتليتكو تخطى ضيفه الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وسيميوني خطَف الأضواء باحتفال لافت بهدف خوسيه ماريا خيمينيز الأول للروخيبلانكوس في المواجهة.

المدرب الأرجنتيني أعطى ظهره للملعب، وأمسك بمنطقته الخاصة في لقطة غير معتادة على ملاعب كرة القدم، قبل أن يفسّر فعلته في اللقاء.

سيميوني اعتذر عن إشارته بعد المواجهة، وفسّر أنه قصد بها "شجاعة لاعبيه" في مواجهة يوفنتوس، ولم يكن غرضه إهانة المنافس. قبل أن يجدد اعتذاره مجددا قبل مباراة فياريال في الدوري. (طالع التفاصيل)

التشولو تعرّض لإيقاف أوروبي قريب عندما طُرد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال الموسم الماضي بعد اعتراضه على حكم المباراة.

سيميوني تلقى عقوبة ثقيلة حينها بالإيقاف 4 مباريات، مما أجبره على مشاهدة لاعبيه من المدرجات في مواجهة الإياب، وفي النهائي أمام مرسيليا، وكذلك كأس السوبر الأوروبي أمام الغريم ريال مدريد، بالإضافة إلى أول مباراة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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