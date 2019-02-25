بالفيديو – كوكا يتلألأ في سماء اليونان.. سجل "هاتريك" في 25 دقيقة وقاد أوليمبياكوس للانتصار

تلألأ محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" في سماء اليونان ليُسجل ثلاثية "هاتريك" في انتصار فريقه أوليمبياكوس على أوميلوس فيلاثلون هراكليوس في الجولة الـ 22 من الدوري اليوناني.

كوكا تألق بشدة في المباراة التي بدأها كأساسي ونجح في تسجيل 3 أهداف خلال 25 دقيقة فقط. هدف في الدقيقة 35 آخر في 46 وثالث في الدقيقة 60.

جيورجوس ماسوراس افتتح التسجيل أولا لـ أوليمبياكوس في الدقيقة 15 من رأسية متقنة بعد عرضية داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يأتي الدور على كوكا ليسجل أولى أهدافه في المباراة بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

كوكا أوقف هجمة لـ أوميلوس قبل أن ينطلق سريعا من بعد منتصف الملعب بقليل، ويحصل على تمريرة زميله فورتونيس ويسدد في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

ثم سجل فورتونيس الهدف الثالث لـ أوليمبياكوس في الدقيقة 40 بعد رأسية ولا أروع من داخل منطقة الجزاء.

مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة، عاد كوكا ليزور شباك الضيوف ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

واستغل كوكا عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء حولها بقدمه اليُمنى في الشباك.

وجاء موعد "الهاتريك". كوكا يُسجل الهدف الخامس لفريقه والثالث له في الدقيقة 60 بعدما استغل خطأ من حارس مرمى الضيوف ليسدد في الشباك.

كوكا وصل لهدفه السابع في الدوري هذا الموسم.

في آخر 7 مباريات لـ كوكا مع أوليمبياكوس في كل البطولات، سجل محترفنا المصري 6 أهداف.

"هاتريك" كوكا هو الأول له مع أوليمبياكوس والثاني له في مسيرته الاحترافية.

الثلاثية الأولى لـ كوكا في مسيرته الاحترافية جاءت مع ريو أفي البرتغالي في مرمى إستوريل البرتغالي في موسم 2014-15 وتحديدا في الـ 24 من شهر أغسطس من عام 2014.

وقتها انتصر ريو أفي بخماسية مقابل هدف أيضا.

والآن كوكا يعود ويسجل ثلاثية وفريقه يفوز بخماسية أيضا.

أما هدف الضيوف الوحيد فجاء عن طريق عادل نابي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

ووصل أوليمبياكوس للنقطة 51 في المركز الثاني خلف المتصدر باوك صاحب الـ 60 نقطة.

بينما تجمد رصيد أوميلوس عند النقطة 17 في المركز قبل الأخير.

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