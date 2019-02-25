رئيس أحد: قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا.. واللاعب سليم ولا يعاني من أي أمراض مزمنة

قرر نادي أحد الاستغناء عن مؤمن زكريا إنهاء التعاقد معه بعد أسابيع من انضمام اللاعب المصري للفريق السعودي.

وقال سعود الحربي رئيس نادي أحد: "النادي بالفعل قرر الاستغناء عن مؤمن زكريا بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية".

وأضاف خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت "مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة كما زعم البعض، وكل ما قيل عن إصابته بأي مرض أو بضمور في العضلات أو أنه يعاني من أزمة صحية تمنعه من ممارسة كرة القدم غير صحيح على الإطلاق".

وأتم تصريحاته "النادي سيتعاقد خلال الأيام المقبلة مع لاعب بدلا من مؤمن زكريا".

وكان سعود الحربي رئيس نادي أحد قد صرح في وقت سابق بأن مؤمن زكريا يعاني من خلل عضلي يعوقه عن ممارسة كرة القدم، وأنه بصدد إقامة مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل. (طالع التفاصيل)

وكان الرد من مصدر مقرب من مؤمن زكريا، والذي أكد لـFilGoal.com أن اللاعب لا يعاني من أي شئ، وأنه سيكشف الحقيقة الكاملة وقتها يبلغ برحيله بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك صاحب الـ30 عاما في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي حتى الآن.

نادي أحد يضم بين صفوفه مصري آخر هو أحمد جمعة مهاجم المصري الذي أعير لهم في فترة الانتقالات الشتوية أيضا.

ويحتل نادي أحد المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حتى الآن.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز

خبر في الجول - الجهاز الفني للزمالك يرفض التدخل في قرار إيقاف كهربا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: موقفنا لم يتغير من مواجهة بيراميدز.. نستعد لمباريات الدوري وإفريقيا

منتخب مصر: عواد لن ينضم لمعسكر مارس

خبر في الجول – الزمالك يدرس فكرة ضم عنتر لمعسكره استعداد لمواجهة المقاصة