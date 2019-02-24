مدرب الأهلي: عدنا بنفس طريقة لقاء الذهاب أمام الجونة.. وسنستفيد من هذا السيناريو
الأحد، 24 فبراير 2019 - 18:39
كتب : FilGoal
شدد محمد يوسف مدرب عام النادي الأهلي على ضرورة الاستفادة من سيناريو لقاء الجونة رغم الفوز في النهاية.
الأهلي فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.
وقال محمد يوسف في تصريحات عقب اللقاء: "المباراة أصبحت أكثر صعوبة باستقبال الهدف الأولن، لكننا استطعنا العودة في النهاية".
وأضاف "سنستفيد من سيناريو المباراة ونحصل على دروس كبيرة منها".
مدرب الأهلي أتبع "كان ذلك نفس سيناريو لقاء الذهاب. تقدموا بهدف واستطعنا العودة في النهاية وفزنا باللقاء".
وأكمل "حصلنا على ثلاث نقاط مهمين، وسنحصل على الدروس المستفادة التي يجب أن تكون ثمينة جدا كي لا يتكرر هذا الأمر".
وأتم "الإيجابي في الأمر أننا استطعنا العودة بعد تلقي الهدف ونجحنا في الفوز، وكنا قريبين حتى من تسجيل الهدف الثالث".
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