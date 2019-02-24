الإسماعيلي يفقد المتولي أمام الجيش والقسنطيني

الأحد، 24 فبراير 2019 - 14:49

كتب : ياسر الشريف

محمود متولي

كشف صالح الشامي طبيب فريق الإسماعيلي غياب اللاعب محمود المتولي عن المباريات لأسبوع على الأقل بعد تعرضه لإصابة يوم السبت في مواجهة النادي الرياضي القسنطيني التي انتهت بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

محمود متولي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال الشامي في تصريحات صحفية:"الكشف المبدئي أوضح غياب اللاعب من أسبوع إلى 10 أيام. الآشعة ستحدد المدة بالضبط".

ولم يقدر المتولي على استكمال المباراة بعد تعرضه لشد في العضلة الأمامية ليغادر ويدخل بدلا منه إبراهيم عبد الخالق.

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ويواجه الإسماعيلي فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز ثم يتجه للجزائر ليواجه القسنطيني في الجولة الرابعة لدوري الأبطال.

وتعقد موقف الإسماعيلي في البطولة القارية بعد تفريطه في الفوز على القسنطيني باستقباله لهدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

وجمع الفريق نقطة يحتل بها المركز الأخير في المجموعة التي يتصدرها القسنطيني بسبع نقاط بالتساوي مع مازيمبي والإفريقي في المركز الثالث ورصيده 4 نقاط.

الإسماعيلي محمود المتولي

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