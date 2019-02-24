بالفيديو - ديبالا يخطف فوزا صعبا ورقما قياسيا لـ يوفنتوس في الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب ريناتو دالارا، في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة باولو ديبالا في الشوط الثاني، والذي كان كفيلا بخطف نقاط المباراة.

يوفنتوس رفع رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، فيما تجمّد رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز 18.

السيدة العجوز صار أول فريق يحقق 22 فوزا من أصل 25 مباراة في تاريخ الدوري الإيطالي.

حامل اللقب في المواسم السبع الماضية دخل المواجهة بغية الاستفاقة بعد هزيمته 0-2 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد قبل أيام.

يوفنتوس كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق فيديريكو بيرناردسكي، إلا أن تسديدته مرت مباشرة إلى جوار المرمى.

بولونيا لم يكتف بالدفاع وقدّم مباراة شجاعة، إذ سدد 9 كرات على مرمى يوفنتوس في الشوط الأول دون نجاح، وهو أعلى عدد تسديدات يتلقاه يوفنتوس في الموسم الحالي.

في الشوط الثاني كان السنغالي إبراهيما نداي ظهير بولونيا قريبا جدا من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 55، إلا أن البرازيلي أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس أبعد الكرة من على خط المرمى.

عقاب يوفنوس حل في الدقيقة 67 عندما استغل الأرجنتيني ديبالا كرة خاطئة مبعدة من دفاع بولونيا، لينهيها في شباك الخصم بلمسة واحدة.

يوفنتوس وسّع الفارق مؤقتا مع أقرب مطارديه نابولي إلى 16 نقطة، في انتظار أن يخوض نادي الجنوب مباراته في هذه الجولة.