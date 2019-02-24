أبرزهم رحيل مورينيو.. 3 أسباب قد تجعل صلاح يسجل في مرمى مانشستر يونايتد

بقميص ليفربول لم يسجل محمد صلاح في مرمى فريقين فقط من الفرق التي لعب ضدها الدوري الإنجليزي. الأول ينشط حاليا في دوري الدرجة الأولى، والثاني سيلعب ضده غدا.

ضد مانشستر يونايتد وعلى ملعبه يلعب ليفربول مستهدفا العودة لصدارة الدوري وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي -منافسه على اللقب- إلى 3 نقاط والوصول للنقطة 68.

وفي تلك المباراة سيأمل صلاح هز شباك مانشستر يونايتد لأول مرة؛ إذ لم يسجل في مرمى الشياطين الحمر من قبل في 3 مباريات سابقة.

صلاح سبق وأعلن عن رغبته في "هز" شباك يونايتد في الموسم الماضي قبل مباراة الدور الثاني في الدوري الإنجليزي، إلا أن المباراة انتهت بهزيمة ليفربول 2-1، لذا سيحاول صلاح مجددا.

في هذا التقرير نستعرض 3 أسباب قد تجعل صلاح يكسر ما يُسمى بـ "عقدة مانشستر يونايتد.

رحيل مورينيو

رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد يأتي على رأس الأسباب التي ربما تجعل صلاح يسجل وضد الشياطين الحمر لأول مرة.

مورينيو كان يعرف كيف يواجه "ليفربول كلوب" تحديدا.

بالهجمات المرتدة كان يهاجم مورينيو، بعدما يُقلل المساحة الموجودة بين الوسط والدفاع ويضع أكبر قدر ممكن من اللاعبين لغلق المساحات المتواجدة أمام منطقة الجزاء؛ وهنا كان لا يجد صلاح أي مساحات حتى للحصول على الكرة، كيف؟

مورينيو أعطى لاعبيه تعليمات بعدم النزول مع فيرمينو واللعب معه خارج منطقة الجزاء، وتركه للاعب الإرتكاز حتى لا يجد فيرمينو أي فرصة لتبادل الكرة مع صلاح الذي ينطلق في المساحة التي خلقها فيرمينو إثر تحركه لخارج منطقة الجزاء.

سكوت مكتوميناي ونيمانيا ماتيتش تكفلا بهذا الأمر مع رجوع يونايتد كله للخلف في الحالة الدفاعية؛ والنتيجة: عدم وجود مساحات إطلاقا.

في مباراة أولد ترافورد في الموسم الماضي ووالتي ذكرناها من قبل طبق مورينيو هذا الأمر.

أما الآن ومع أوليه جونار سولشاير عاد يونايتد لهويته التي طالما عهدناه عليها: الهجوم.

نسبة استحواذ زادت، كذلك الأهداف وحرية أكبر يتمتع بها كل من في الملعب؛ تظهر بوضوح في تقدم خط الدفاع لوسط الملعب بعدما كان يتمركز الرباعي على بعض ياردات من مرمى دافيد دي خيا.

عودة يونايتد لهويته، واللعب الهجومي والاستحواذ ستساعد قد تساعد ليفربول في الفوز! كيف؟

يُفضل كلوب أن يواجه الفرق التي تهاجم وتترك مساحات خلف مدافعيها؛ لأنه في هذه الحالة يجد متنفس للاعبي الهجومي وفرصة للعب على الهجمات المرتدة.

ما وراء الأظهرة سيكون مفيدا لليفربول وبالتأكيد لـ صلاح.

غياب الظهير العكسي

حيلة دفاعية أخرى اختفت برحيل مورينيو: الظهير العكسي. خلال 3 مباريات ليونايتد مورينيو ضد صلاح لعب المدرب البرتغالي بهذه الطريقة.

مورينيو والذي أشرف على تدريب صلاح في تشيلسي، لطالما واجه صلاح بظهير أيسر يلعب بقدمه اليمنى. فمرتين استخدم أشلي يونج ومرة استخدم ماتيو دارميان، لماذا؟

يلعب يونج/دارميان بقدمه اليُمنى. أي أن قدمه التي يرتكز عليها دائما ما تكون في المنطقة التي يتجه لها صلاح الذي يفضل أن يأتي من الجهة اليمنى ويرواغ إلى العمق. وهنا تكون فرص اللاعب الأيمن أفضل كثيرا في التعامل مع صلاح عن الظهير الأيسر الذي يلعب بقدمه اليسرى.