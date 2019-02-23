كشف مصدر مسؤول داخل نادي الجونة استبعاد الرباعي أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي.

وقال المصدر: "الأهلي رفض طلبنا بخصوص مشاركة لاعبيه المعارين في المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي طالبنا بضرورة احترام العقود وعدم اختراقها وهو ما سيحدث".

وواصل "الرباعي لن يشارك أمام الأهلي".

الأهلي يحل ضيفا على الجونة يوم الأحد في الرابعة عصرا في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

ويملك الأهلي أربعة معارين إلى نادي الجونة هم أحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار.

نادر شوقي مدير شركة 11 المشرفة على قطاع كرة القدم في نادي الجونة تحدث في وقت سابق عن قرار عدم مشاركة اللاعبين المعارين في مواجهة فريقهم الأصلي الأهلي، مشيرا إلى "الأمر لا يستحق كل تلك الضجة"

وشدد نادر شوقي " الجونة يمتلك 32 لاعبا ولا مشكلة إذا غياب 4-5 لاعبين. عقد الرباعي المعار لا يتضمن شرطا بعدم المشاركة، بل يتضمن دفع الجونة لمبلغ مالي نظير مشاركة أي لاعب من المعارين أمام الأهلي". (طالع التفاصيل)

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في وقت سابق عن قرار عدم مشاركة رباعي الجونة أمام المارد الأحمر، قائلا: "القرار في يد الإدارة". (طالع التفاصيل)

الأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة من 20 مباراة بالتساوي مع بيراميدز الذي لعب 23 مباراة.

الجونة في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

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