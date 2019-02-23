فالفيردي يرد على ريال مدريد.. ويشرح لماذا "ميسي الأفضل في العالم"

رد إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة على شكوى غريمه ريال مدريد بالحصول على يوم أقل للراحة قبل مواجهة الكلاسيكو في كأس ملك إسبانيا.

برشلونة انتصر 4-2 على إشبيلية في مباراة مثيرة بالجولة 25 من الدوري الإسباني، وسيحظى بحوالي 29 ساعة راحة أكثر من ريال مدريد منافسه المقبل في إياب نصف نهائي الكأس مساء الأربعاء.

فالفيردي صرّح في المؤتمر الصحفي: "كل فريق يمكن أن يشتكي من جدول المباريات، إشبيلية لعب يوم الأربعاء وعاد ليلعب اليوم، ونحن يمكن أن نشتكي بدورنا من الجدول، كلما زاد الحديث؛ زادت الضوضاء. والأمر يتوقف على هوية النادي صاحب مكبر الصوت الأعلى، كلنا معرضون لذلك".

وكان سانتياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد قد اشتكى من مواعيد المباريات قبل مواجهة ذهاب نصف نهائي الكأس أمام برشلونة، ومن ثم عاد وكرر شكواه في حديثه اليوم إلى الصحفيين. (طالع التفاصيل)

أما جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، فقد رد على ريال مدريد بقوة في هذا الشأن اليوم السبت، وذكّرهم بالهزيمة الخماسية في الدور الأول. (طالع التفاصيل)

وتحوّل فالفيردي في حديثه للإشادة بنجمه ليونيل ميسي الذي سجّل 3 أهداف وصنع الرابع: "ميسي لم يسجل 3 أهداف فحسب، بل عليكم أن تتأملوا متى وأين وكيف يسجلهم. نمتلك لاعبا حاسما من أعلى طراز، إنه الأفضل في العالم لأنه يسجل من المكان المناسب في الوقت الذي نحتاج إليه فيه".

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق مؤقت يبلغ 10 نقاط عن أتليتكو مدريد، و12 نقطة عن ريال مدريد.

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