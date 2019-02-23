بيكيه: شكوى ريال مدريد من الجدول؟ هزمناهم 5-1 في الذهاب بعد يوم راحة أقل

عاد جيرارد بيكيه لاعب برشلونة لمناوشة ريال مدريد مجددا، وذلك عقب الفوز الذي حققه فريقه على حساب إشبيلية.

برشلونة قلب تأخره وخرج منتصرا في مباراة مثيرة على حساب إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 25 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وقال بيكيه تعقيبا على شكوى ريال مدريد من جدول المباريات: "في مباراة الدور الأول حظينا بيوم راحة أقل وهزمناهم 5-1، أدرك أنهم سيتمتعون بكثير من الرغبة لتخطينا والوصول إلى المباراة النهائية".

ريال مدريد يخوض مباراته في الجولة 25 بالدوري مساء غدا الأحد، مما يعطيه يوما أقل من الراحة عن برشلونة الذي خاض مباراته أمام إشبيلية اليوم السبت بالفعل.

وكان بيكيه قد هاجم ريال مدريد قبل عدة أيام بسبب أزمة مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، قائلا: "الحكم ساعدهم في مواجهة أتليتكو مدريد ولم يتحدثوا حينها، أشكر الرب أنهم لا يمتلكون فرقا في رياضات أخرى وإلا لكان علينا تحملهم في الهوكي وكرة اليد. إنها استراتيجية يتبعونها دوما. أنا فخور للغاية بالمقاتلين الذين فازوا بهذا اللقب". (طالع تصريحاته كاملة)

هل يُحسَم الدوري إن فاز برشلونة في الكلاسيكو بالجولة المقبلة؟

بيكيه يجيب: "الدوري لن يحسَم في الكلاسيكو، ولكن يمكن أن نحقق خطوة كبيرة للأمام على سلم الترتيب لو فزنا".

ويضيف: "كل المباريات معقدة، صحيح لا نلعب بأفضل شكل ممكن، ولكننا ننافس في كل المباريات، لقد كان فوزا محوريا، لأن المباريات الماضية لم نكن في أفضل وضع هجوميا".

واختتم مشيدا بمستوى زميله ليونيل ميسي: "يجب أن نفكر في حقيقة أن ميسي موجود معنا وأنه سيلعب في سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء. الكتالونيون يميلون دوما إلى رؤية نصف الكوب الفارغ، ولكن ميسي لعب مباراة رائعة وسجّل هاتريك وصنع هدفا".

برشلونة يتصدر الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق مؤقت يبلغ 10 نقاط عن أتليتكو مدريد، و12 نقطة عن ريال مدريد.

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