سولاري: إراحتنا يوم أقل من برشلونة أمر محيّر

أبدى سانتياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد، تعجبه من جدول مباريات الدوري الإسباني قبل الصدام مع برشلونة.

ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفانتي في الجولة 25 من الدوري الإسباني مساء غدا الأحد، وعينه على مباراة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفانتي: "جدول المباريات محيّر ومثير، نتعامل معه وكأنه مغامرة، نحن لا نختار اللعب في ظروف صعبة".

ريال مدريد يخوض مباراته مساء الأحد، فيما سيحظى برشلونة بيوم إضافي من الراحة بعد مواجهة إشبيلية اليوم السبت.

ورفض سولاري التعليق عن إمكانية إيقاف سيرخيو راموس لمباراة إضافية في دوري أبطال أوروبا انتظارا لنتيجة تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "أعتقد أن هذه المسألة تم إيضاحها بالفعل، يمكنكم أن تشاهدوا لقطة المخالفة، وسيرخيو وضّح الأمر بنفسه، ولذا لا يعترينا الشك بشأن القرار".

تقارير صحفية ذكرت أن سولاري اجتمع بـ فلورنتينو بيريز رئيس النادي هذا الأسبوع: "سواء تحدثت مع الرئيس أم لا، وما نتحدث عنه، فإنه يظل أمرا خاصا بيننا".

وشدد المدرب الأرجنتيني على صعوبة مواجهة ليفانتي: "فرّطنا في نقاط بالجولة الماضية، والفارق اتسع مع المقدمة، لذا علينا أن نقلصه مجددا، علينا أن نقاتل حتى نهاية المسابقة، سنزور ملعبا صعبا غدا، ويجب أن نتحلى بالقوة اللازمة للتعامل معه".

مضيفا: "علينا أن نتحلى بالتركيز منذ الدقيقة الأولى، أن نلعب بأسلوبنا، نضغط بقوة بشكل جماعي".

وأعطى سولاري التحديثات بشأن حالة المصابين إيسكو ألاركون وماركوس يورنتي: "إيسكو تدرّب اليوم بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ الإصابة. يورنتي ليس جاهزا بعد، نأمل أن نستعيده في أقرب وقت".

"مارسيلو يتدرّب بشكل رائع حاله حال الجميع. نحتاج من الجميع التحلي بالتركيز في هذا الأسبوع المهم، كل اللاعبين يتحلون بالاحترافية".

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة.

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