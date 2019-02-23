"سنودع أحلامنا إذا غاب لمدة طويلة".. حجازي يخرج مصابا في سقوط وست بروميتش

السبت، 23 فبراير 2019 - 21:45

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

خرج محترفنا المصري أحمد حجازي مصابا في خسارة فريقه وست بروميتش ألبيون أمام شيفيلد يونايتد بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

حجازي شارك أساسيا في المباراة قبل أن يخرج في الدقيقة 64 متأثرا بإصابة عضلية.

ولم يقدر حجازي على استكمال المباراة التي انتهت بخسارة وست بروميتش بسبب هدف كيران دويل بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

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رصيد وست بروميتش توقف عند النقطة 60 في المركز الرابع، بينما ارتقى شيفيلد يونايتد للنقطة 64 ليتساوى مع صاحب المركز الثاني ليدز ويبتعد عن صاحب المركز الرابع وست بروميتش.

تفاعل عدد من جماهير وست بروميتش على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب إصابة حجازي، كان كبيرا للغاية.

ويرى عدد من جماهير وست بروميتش أنه "في حالة كانت إصابة حجازي لمدة طويلة، فأننا علينا توديع حلم الوصول لملحق الوصول للدوري الممتاز".

هدف انتصار شيفيلد يونايتد جاء من رأسية قوية من كيران دويل من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس وست بروميتش في التصدي لها.

خسارة وست بروميتش هي الثامنة للفريق هذا الموسم والأولى منذ 4 مباريات.

بينما نجح شيفيلد في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي والرابع في آخر 5 مباريات.

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