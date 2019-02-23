شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على سلامة مؤمن زكريا لاعب الفريق من أي إصابة أو مرض حتى لحظة انتقاله لنادي أحد السعودي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "مؤمن كان سليم بنسبة 100%. كل التقارير الطبية له كانت تشير لسلامته وعدم معاناته من أي شيء".

وأوضح "الأهلي سينتظر قرار أحد النهائي من اجل اتخاذ قرار مناسب حيال هذا الأمر".

مدير الكرة أتم "سنتواصل بشكل مباشر مع اللاعب لتفهم منه طبيعة ما حدث معه، لكن لا يمكن حتى الآن اتخاذ موقف محدد في ظل عدم صدور قرار أو موقف رسمي من أحد".

كان سعود الحربي رئيس نادي أحد قد صرح مساء أمس الخميس بأن مؤمن زكريا يعاني من خلل عضلي يعوقه عن ممارسة كرة القدم، وأنه بصدد إقامة مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل. (طالع التفاصيل)

وكان الرد من مصدر مقرب من مؤمن زكريا، والذي أكد لـFilGoal.com أن اللاعب لا يعاني من أي شئ، وأنه سيكشف الحقيقة الكاملة وقتها يبلغ برحيله بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم شارك صاحب الـ30 عاما في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي حتى الآن.

نادي أحد يضم بين صفوفه مصري آخر هو أحمد جمعة مهاجم المصري الذي أعير لهم في فترة الانتقالات الشتوية أيضا.

ويحتل نادي أحد المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حتى الآن.

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