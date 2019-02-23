ساري: جوارديولا محظوظ لأن سيتي منحه الوقت الكافي

يرى الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي أن نظيره بيب جوارديولا محظوظ كونه حصل على الوقت الكافي رفقة مانشستر سيتي من أجل تطبيق أفكاره.

المدربان يتواجهان يوم الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسط ضغوطات كبيرة على ساري بسبب تراجع نتائج فريقه لتتحدث التقارير عن احتمالية رحيله.

وبيب دعم منافسه الإيطالي قائلا: "لم تحط بي الشكوك أبدا في أول موسم لي مع أي ناد. لم يخرج أبدا الإعلام ليقول إنه ستتم إقالتي إن خسرت هذه المباراة" (طالع التصريحات).

ورد ساري على تلك التصريحات قائلا: "جوارديولا محظوظ، أعتقد أنه إن اخترت بيب فعليك الانتظار لأن النادي يعلم أنه بحاجة إلى الوقت".

وأضاف "في وظيفتي أنا بحاجة فقط لتحقيق النتائج، وليس أي شيء آخر".

وأتم "لا أعلم، يجب عليك أن تسأل النادي، عليك أن توجه هذا السؤال لكلا الناديين لمانشستر سيتي ولتشيلسي، ولكنني لا أعلم إذا كنت تحت الضغط من قبل النادي أو من قبلك أنت".

وهزم تشيلسي فريق مالمو السويدي بنتيجة 3-صفر يوم الخميس ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي ويستعد لمواجهة سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد.

وتولى ساري تدريب تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجاري ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2021، قادما من نابولي الإيطالي.

وخاض ساري مع تشيلسي 42 مباراة فاز في 27 وتعادل في 6 وخسر في 9.

وسجل الفريق اللندني تحت قيادة المدرب الإيطالي 76 هدفا واستقبل 44.

تشيلسي في المركز السادس بـ 50 نقطة من 26 مباراة بالتساوي مع أرسنال ومبتعدا عن الرابع يونايتد بنقطة والثالث توتنام بـ 10 نقاط كاملة.

اقرأ أيضا:

أين يقع حسام حسن في ترتيب أفضل 10 مدربين مصريين حاليين

رئيس الوحدة: ميدو مدرب مميز.. ولا نستمع للقلة المندسة التي تريد رحيله

رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة

حوار - أبو ريدة: تجربة بيراميدز مثمرة ومن الجيد تكرارها.. ولا صراع بين الاتحاد والأهلي

الجانب الآخر من قصة عقوبة تشيلسي.. أوضاع قُلبت رأسا على عقب وأحلام تحطمت

جواو فيليكس.. تذكّروا الاسم