بمزيج من الحداد والشجاعة.. حارس المصري يتألق أمام النجوم بعد تلقيه نبأ حزين

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 21:10

كتب : FilGoal

أحمد مسعود حارس المصري

تلقى أحمد مسعود حارس مرمى المصري، نبأ حزينا قبل مباراة فريقه أمام النجوم، بوفاة والدة زوجته.

مسعود الذي أصّر على خوض اللقاء، أنقذ فريقه في الدقيقة 86، وتصدى لركلة جزاء أمام محمود فتح الله، ليحافظ على تقدُم المصري بهدف دون رد في الجولة 23 من الدوري. (طالع التفاصيل)

حارس المصري أبدى أساه للنبأ الحزين خلال ظهوره عبد "أون سبورت" بعد المباراة: "خبر الوفاة كان صدمة لي، كانت بمثابة والدتي الثانية، كنا مقربين للغاية".

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وشكَر مسعود كل زملائه والجهاز الفني للمصري على مساندته في المباراة العصيبة أمام النجوم.

مسعود أوقف ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة أمام المتخصص محمود فتح الله، وقد أرجع الفضل في ذلك لـ مصطفى كمال مدرب حراس المرمى في المصري: "(كابتن) مصطفى درّبني على ركلات الجزاء يوم أمس لأننا توقعنا أن يُحتسَب ركلة جزاء للنجوم، وطالبني بالصبر حتى لحظة التسديد".

ولم يخف مسعود تشككه من قرار الحكم: "أشعر أنها ركلة جزاء غير صحيحة، لا أدري إن كنت محقا أم مخطئا، حاولت الإمساك بالكرة لكنها وقعت من يدي قبل أن تحدث لقطة ركلة الجزاء".

المصري رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، مستفيدا من هدف الفلسطيني محمد صالح.

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