الإعلان عن موعد دربي مانشستر.. مهمة صعبة لسولشاير بسببه

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن الموعد الجديد لدربي مانشستر بعدما تم تأجيله في وقت سابق لأجل غير مسمى بسبب تأهل الفريقين لربع نهائي كأس الاتحاد.

وسوف تقام المباراة في ملعب أولد ترافورد في الـ24 من شهر أبريل المقبل وذلك لحساب الجولة 31 من المسابقة.

الموعد الجديد للمباراة سيضع فريق المدرب أولي جونار سولشاير في مهمة صعبة.

لماذا؟

في ذلك الوقت سيلاقي مانشستر يونايتد منافسه إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الـ20 من شهر أبريل.

ثم يعود يونايتد إلى ملعبه من أجل استضافة سيتي في الدربي.

وفي الـ27 من شهر أبريل يستضيف يونايتد منافسه تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وينافس يونايتد على أحد المراكز الأربعة الأولى في الترتيب والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق تسع نقاط عن توتنام الثالث.

فيما يبتعد يونايتد عن ملاحقيه أرسنال وتشيلسي بنقطة واحدة فقط.

شاهد من الذاكرة أجمل أهداف هامشيك مع نابولي

اقرأ أيضا

من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد

رسميا – بيراميدز يعلن انتقال ملكيته إلى مستثمر إماراتي

خبر صادم للزٌرق.. حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترتي انتقالات رسميا

مران الأهلي – صالح وحمدي فتحي يتألقان في التقسيمة.. وتدريبات إضافية لرمضان على التسديد

تعرف على معلقي مباراتي الإسماعيلي والزمالك في بطولتي إفريقيا

تركي آل الشيخ يشكر كل من تعامل معهم في مصر.. ويخص هؤلاء بالذكر